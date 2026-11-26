Luis Enrique Zabatti, rescatista del equipo de los topos “Máquina de Hierro”, murió durante el cumplimiento de sus funciones en el edificio de Residencias Caribe, en La Guaira.

El lamentable hecho se registró a cinco meses y un día de los terremotos, ocurridos el pasado 24 de junio y que dejaron daños lamentables en distintos estados del país.

Muere rescatista en cumplimiento de sus funciones

Zabatti, conocido como “Jhoancito” y de 28 años de edad, murió en el ejercicio de sus funciones, mientras trabajaba en el túnel donde los voluntarios esperaban llegar, en las próximas horas, a los apartamentos de dos de las víctimas que quedaron atrapados bajo los escombros.

De acuerdo con el reporte de la periodista Angelica Lugo, el equipo buscaba a Nayibe Restrepo, cuya hija se ha mantenido en alerta, a la espera de que sea encontrada; así como al suegro de Marlon Paz, el hombre que busca a su esposa e hijo de ocho años.

Según la comunicadora, los rescatistas estaban esperanzados debido a que "harían realidad" la extracción de los cuerpos de los familiares de Nayibe y de Marlon.

Jhoancito colaboró en los rescates en Residencias Caribe, en las OPPPE 26 y 27, y en Mansión Club Caraballeda. También hizo parte del equipo que estuvo en el edificio Jurel, donde se recuperaron los cuerpos de la madre y primo del joven Cristian Verdú.

Él, al igual que todos los que estuvieron en esa misión, estaba feliz de que, a 147 días de los sismos, pudieron cerrar ese caso, y demostraron que es viable continuar las labores de búsqueda en ese edificio, a pesar de las advertencias de topos internacionales.

"Fallece un ser vivo buscando muertos"

"Fallece un ser vivo buscando muertos", comentó Hildegar Mujica, un hombre que permanece en Residencias Caribe con la esperanza de recuperar el cuerpo de su exesposa, la madre de Nayibe y de su hijo mayor, que vive en el exterior.

Las labores de búsqueda en el túnel fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

En estos momentos, Máquina de Hierro solicita colaboración para los gastos fúnebres de Jhoancito y para apoyar a sus familiares.

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