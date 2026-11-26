Dos ciudadanos venezolanos murieron en medio de un ataque armado contra la barbería ambulante que atendían.

El hecho ocurrió en el jirón Santa Verónica, frente al mercado Modelo de San Diego, en San Martín de Porres, Perú.

Los venezolanos, quienes atendían el negocio desde hacía aproximadamente dos meses, fueron atacados a tiros por un grupo de hombres que llegó al lugar durante la noche.

Tirotean a barberos venezolanos en mercado de Perú

Según las primeras versiones recogidas por la Policía de Perú y de testigos presneciales, los agresores se desplazaban en cuatro motocicletas, reseñó Panamericana.

Los disparos también alcanzaron las paredes y puertas de los establecimientos cercanos, entre estos, un restaurante que se encontraba en funcionamiento. Uno de sus trabajadores resultó herido luego de que un proyectil lo rozara.

Además, una mujer de 36 años también sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada a un hospital.

El hecho generó la alarma entre los locales, debido a que varios negocios permanecían abiertos y había numerosas personas en los alrededores del mercado.

Hasta ocho maleantes dispararon contra las víctimas

De acuerdo con los testimonios iniciales, habrían participado hasta ocho delincuentes en la agresión; todos llegaron en motocicletas y dispararon contra los trabajadores de la barbería.

Ahora, la Policía deberá recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado si las víctimas tenían antecedentes policiales ni cuál habría sido el motivo del ataque.

Entre las hipótesis que deberán ser investigadas figura un posible ajuste de cuentas o un caso relacionado con el cobro de cupos, debido a que el negocio funcionaba en una zona de alta actividad comercial.

Los atacantes habrían grabado el hecho, según las primeras versiones recogidas en el lugar.

Mientras continúan las diligencias policiales, los establecimientos de la zona retomaron sus actividades.

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