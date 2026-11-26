Un adolescente de 16 años quedó bajo arresto en Florida, luego de que amenazara a su madre con una motosierra, luego de que esta le quitara un videojuego.

El episodio ocurrió durante el pasado fin de semana, en el condado de Volusia, luego de una discusión relacionada con la consola. El joven, además, amenazó con lastimar a las mascotas de la familia.

El conflicto inició tras discusión por una consola de videojuegos

Según la Oficina del Sheriff del condado de Volusia, el conflicto comenzó cuando la madre le quitó su Xbox al menor de edad.

La reacción del adolescente escaló hasta convertirse en una situación de violencia que obligó a las autoridades a intervenir. Los agentes recibieron el reporte y acudieron al vecindario para atender el incidente.

El joven enfrentará un cargo de agresión agravada con un arma mortal. Después de su arresto, los agentes lo trasladaron al Centro de Recursos Familiares de Volusia, una instalación que atiende casos relacionados con menores y sus familias. Las autoridades no reportaron personas heridas durante el episodio, reseñó Miami Diario.

Persiguió a su madre con una motosierra

La investigación policial señaló que el adolescente persiguió a su madre mientras llevaba una motosierra. Además, amenazó con hacerles daño a los animales domésticos de la familia.

Aunque los reportes disponibles no detallaron cuánto duró el enfrentamiento, o si la mujer logró pedir ayuda antes de la llegada de los agentes, el caso terminó con la intervención de las autoridades y la captura del menor de edad.

El caso también llamó la atención, debido a que ocurrió pocos días después del lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI, uno de los estrenos más esperados de la industria.

Sin embargo, no existe información que vincule el comportamiento del adolescente con este título ni con algún otro videojuego. Los reportes policiales identifican la discusión por la consola Xbox como el detonante del conflicto, pero no atribuyen el episodio a contenidos digitales.

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