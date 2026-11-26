Una pareja de Tennessee (EEUU) enfrenta cargos penales debido a su responsabilidad en la intoxicación de tres menores de edad, quienes consumieron dulces con una sustancia psicotrópica.

De acuerdo con el informe de Nashville Noticias, los niños ingirieron gomitas que contenían entre sus ingredientes una dosis de THC (tetrahidrocannabinol, principal componente del cannabis), las cuales hallaron dentro de su vivienda en Antioch.

Las autoridades acudieron a la vivienda cerca de la medianoche del miércoles, tras recibir un reporte sobre lo ocurrido.

Madre de los menores les entregó las gomitas con THC

Al llegar, los paramédicos atendieron a tres niños de nueve, siete y tres años, quienes presentaban mareos. De acuerdo con registros judiciales, el mayor de los hermanos relató a los agentes que Soher Saaeid, de 40 años, le indicó que comiera dos gomitas de THC y repartiera otras dos a cada uno de los otros pequeños.

Según informó la policía metropolitana, los oficiales intentaron interrogar a Saaeid, madre de los menores, pero ella presentaba un visible estado de alteración que le impedía responder.

En el apartamento, los agentes localizaron un empaque de gomitas sabor mango y durazno de la marca Better Budz of Tennessee.

Por su parte, el padre de los niños, Gergis Abdelmalak, también de 40 años, declaró ante los investigadores que regresó a casa cerca de las 7:30 de la noche, ingirió una gomita a los pocos minutos y terminó por ingerir cuatro en total.

Fijan cuantiosas fianzas a los responsables

Los oficiales señalaron además que el inmueble presentaba condiciones insalubres e inseguras para los infantes, con basura e insectos en distintas áreas, por lo que se dio aviso al Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee.

Los tres niños fueron trasladados hasta el Hospital Infantil Vanderbilt para su atención médica y valoración; se estima que ninguno sufrirá secuelas permanentes.

En tanto, Abdelmalak y Saaeid ingresaron al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt y quedaron bajo arresto tras recibir el alta médica.

Ambos enfrentan tres cargos por negligencia infantil grave, por lo tanto, a Abdelmalak se le fijó una fianza de 7 mil 500 dólares y a Saaeid, de 20 mil dólares.

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