Un grupo de migrantes bajo custodia federal comenzó una huelga de hambre en centros de detención de Louisiana para denunciar las malas condiciones sanitarias, las demoras en la atención médica y los tratos que consideran abusivos.

Mientras los detenidos y las organizaciones defensoras reclaman respuestas urgentes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) niega que haya problemas estructurales o falta de asistencia en sus instalaciones.

¿Qué denuncian los migrantes detenidos en Louisiana?

Quienes participan en la protesta afirman que las condiciones en los centros de Louisiana están afectando su salud física y mental.

Según testimonios citados por medios como Telemundo 51 y comunicados de organizaciones legales como el National Immigration Project (NIPNLG), sus principales reclamos son:

Atención médica deficiente: Denuncian demoras en las evaluaciones clínicas, falta de seguimiento de problemas de salud previos y dificultades para obtener los medicamentos recetados.

Saneamiento y alimentación: Señalan problemas con la calidad de los alimentos, el acceso a agua potable y la disponibilidad de artículos básicos de higiene.

Aislamiento y represalias: Activistas y familiares advierten que las protestas pacíficas o la decisión de no comer pueden llevar a nuevas restricciones o al traslado a celdas de observación y aislamiento.

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La postura oficial de ICE y los protocolos vigentes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirman que los centros bajo su supervisión cumplen con los estándares nacionales de detención y que las personas detenidas reciben alimentos, agua potable y atención médica.

Según los documentos oficiales de ICE —en particular, el estándar Performance-Based National Detention Standards (PBNDS) sobre huelgas de hambre, disponible en ice.gov—, la agencia debe seguir procedimientos específicos cuando una persona deja de comer:

Evaluación tras 72 horas: Si un detenido pasa 72 horas sin ingerir alimentos, el personal debe remitirlo al departamento médico para una evaluación física y de salud mental.

Control de signos vitales: El equipo médico registra periódicamente el peso y los signos vitales, documenta la ingesta de líquidos y vigila posibles riesgos graves para la salud.

Atención hospitalaria: Si la condición clínica lo exige, el protocolo contempla el traslado a un hospital comunitario o a una unidad preparada para ofrecer tratamiento especializado.

Contraste entre testimonios y supervisión federal

La diferencia entre las denuncias de los migrantes y la versión oficial de ICE vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la supervisión de los centros gestionados mediante contratos estatales o privados en Louisiana, uno de los estados con mayor concentración de instalaciones migratorias en Estados Unidos.

Esta nota toma como referencia el reportaje de Telemundo 51 sobre la huelga de hambre y las denuncias en Louisiana, además de los lineamientos publicados por ICE en su portal institucional (ice.gov) y los registros públicos citados por organizaciones como NIPNLG y CiberCuba.

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