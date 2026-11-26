Los precios dentro de los aeropuertos estadounidenses suelen castigar el bolsillo de los viajeros, pero sumar cargos obligatorios sin previo aviso desata indignación inmediata.

El restaurante y bar Crowns LAX, ubicado en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), enfrenta fuertes críticas en redes sociales luego de que un pasajero difundiera su recibo del 14 de noviembre en el foro de Reddit EndTipping (Fin a las propinas).

El cliente denunció que el local —que se promociona como una "taberna animada"— incluyó de forma automática una tarifa del 20 % sobre su consumo de cervezas y margaritas picantes.

El recargo oculto y la advertencia de "doble propina"

El desglose del ticket mostraba una cláusula específica: "Propina del veinte por ciento en cuentas superiores a 75 dólares", sumando 24,05 dólares adicionales que elevaron el total final a 156,63 dólares.

El viajero calificó el cobro como una "estafa engañosa", explicando que sufrió una larga demora de vuelo y que ese establecimiento representaba la única opción disponible en esa área de la terminal.

Además, advirtió que al pasar la tarjeta el datáfono solicitó nuevamente una propina sugerida del 15 % o 20 %, exponiendo a viajeros distraídos a pagar hasta un 40 % en gratificaciones.

La publicación desató llamados a un "levantamiento público" contra estas prácticas. Usuarios exigieron que las autoridades aeroportuarias prohíban imponer propinas obligatorias según el monto gastado —especialmente en bebidas alcohólicas de alto margen comercial—, mientras otros ironizaron con que los comercios pronto cobrarán porcentajes extra por cada veinte minutos de permanencia en la mesa.

The California Post contactó tanto a Crowns como a la administración de LAX para obtener comentarios sin recibir respuesta inmediata.

El hartazgo nacional contra las propinas en Estados Unidos

El episodio refleja una creciente fatiga financiera entre los consumidores estadounidenses frente a las tarifas automáticas y pantallas digitales de pago.

Un estudio publicado a principios de este año reveló que el 78 % de los estadounidenses considera que la cultura actual de las propinas resulta "ridícula", mientras que el 44 % afirmó haber reducido sus aportes respecto al año anterior, recortando principalmente en restaurantes, entregas de comestibles a domicilio, hoteles y viajes en taxi.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube