Un movimiento telúrico de magnitud 4.4 despertó bruscamente a millones de residentes en el área metropolitana de Los Ángeles durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre.

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor ocurrió alrededor de las 3:25 de la madrugada, hora local, con epicentro cercano a la localidad de Commerce, al sureste de la ciudad, y a una profundidad de 17,1 kilómetros.

Aunque su ubicación céntrica amplificó la percepción del sacudón en un amplio radio urbano, los equipos de emergencia descartaron inicialmente víctimas o daños estructurales graves.

Protocolos de inspección crítica y doble sacudida en el estado

Inmediatamente después del evento sísmico, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) activó su protocolo operativo de "modo terremoto", desplegando unidades para inspeccionar puentes, hospitales, represas y redes de transporte en busca de posibles fisuras.

Paralelamente, el USGS reiteró a la población la importancia de aplicar la regla de seguridad "agacharse, cubrirse y sujetarse" ante cualquier réplica de intensidad.

La sacudida en el sur californiano ocurrió apenas horas después de otro sismo relevante registrado poco antes de la medianoche del jueves 19 de noviembre cerca del Parque Nacional Pinnacles, en el centro del estado.

Ese movimiento alcanzó una magnitud de 5.0 a una profundidad de 6,7 kilómetros y presentó un mecanismo compatible con el segmento de deslizamiento continuo de la falla de San Andrés, aunque los sismólogos aclararon que ambos fenómenos no guardan necesariamente relación directa entre sí.

Vigilancia permanente sobre 200 fallas geológicas activas

Estos episodios consecutivos subrayan la vulnerabilidad sísmica permanente de California, un territorio atravesado por cientos de fracturas tectónicas derivadas del choque entre las placas del Pacífico y Norteamérica.

Más allá de la célebre falla de San Andrés, los geólogos mantienen bajo monitoreo constante cerca de 200 fallas consideradas potencialmente peligrosas por su actividad reciente en zonas densamente pobladas.

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