Un operativo de agencias federales y estatales culminó este jueves con la detención de 13 personas vinculadas a una red dedicada a sustraer mercancía de transporte ferroviario en el sur del estado. De acuerdo con el expediente judicial presentado en Los Ángeles, la organización ejecutó más de tres docenas de robos a trenes en California entre febrero de 2024 y agosto de 2026, apropiándose de artículos valorados en más de 22,5 millones de dólares.

Alcance de la acusación federal e involucrados

La fiscalía federal presentó un pliego formal de 17 cargos contra 14 acusados por conspiración, robo o posesión de carga ferroviaria interestatal y actos de violencia contra transportistas ferroviarios, delitos que conllevan penas máximas de entre cinco años de prisión y cadena perpetua.

"La magnitud del robo es asombrosa. Hemos acusado a un grupo de 14 personas en un esquema para robar más de $22,5 millones en carga de al menos tres docenas de trenes de carga en el sur de California", informó en un comunicado el primer fiscal federal adjunto Bill Essayli.

El listado oficial de imputados —quienes tenían previsto comparecer por primera vez ante un tribunal en el centro de Los Ángeles este jueves por la tarde— incluye a Nathan Daniel Ángel (21), señalado como presunto líder, Daniel Ángel (38), Rodolfo Ángel (23), Jose Luis Ángel (23), Donta Hedgeman (27), Fernando Alexis Alvarado Villegas (27), Daniel García (36), Carlos Robert Estrada (28), Angel Sanchez (24), Ruben Mario Banuelos (26), Fredy Marquina (25), Carlos Luis Fernando Martínez (23), Jorge Ángel Aguilar Espinoza (36) y Ricardo Mares (32), residentes en diversas zonas de Los Ángeles, Whittier y Commerce.

Modo de operación y comercialización de los productos

Según detallan los fiscales, el grupo coordinaba sus acciones mediante la red social Instagram y se enfocaba en convoyes que trasladaban cargamentos despachados desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach hacia distintos puntos del país, principalmente calzado Nike y herramientas Milwaukee.

Para interceptar los cargamentos, los implicados utilizaban camiones y furgonetas con los que accedían a vías férreas en localidades como Pico Rivera y Fullerton. Una vez a bordo, algunos integrantes cortaban las mangueras de aire de los trenes para forzar detenciones de emergencia, descargaban la mercancía hacia sus vehículos y la trasladaban a viviendas utilizadas como depósitos en Los Ángeles.

Las investigaciones determinaron que parte del inventario fue comercializado a través de una empresa de reventa de zapatillas y ropa urbana radicada en Los Ángeles que carecía de autorización como distribuidor de Nike.

Entre mayo y octubre de 2025, los acusados Fredy Marquina y Carlos Luis Fernando Martínez presuntamente vendieron miles de pares de calzado y otros artículos a dicha compañía, obteniendo ingresos cercanos a 1,08 millones de dólares.

El caso fue investigado conjuntamente por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Policía del Ferrocarril Union Pacific, la Patrulla de Caminos de California y la unidad de Investigación Criminal del IRS.

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