Para miles de familias que esperan un bebé en Estados Unidos (EEUU) o que ya tienen hijos nacidos en territorio estadounidense, la incertidumbre sobre la ciudadanía automática sumó un nuevo capítulo judicial.

El juez federal Christopher R. Cooper, del Distrito de Columbia, dictó una medida cautelar preliminar que bloquea el más reciente intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La resolución, contenida en una opinión de 67 páginas, certifica una demanda colectiva en representación de los menores afectados e impide que el Gobierno federal aplique la directriz contra ese grupo.

En la práctica, el fallo mantiene frenadas las medidas impulsadas en agosto de 2026 mediante la Orden Ejecutiva 14418, que buscaban acotar el alcance de la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda.

Cronología completa del litigio (2025–2026): en 2025, la administración emitió la Orden Ejecutiva 14160; tras debates sobre medidas cautelares universales y colectivas, la Corte Suprema resolvió el 30 de junio de 2026 en Trump v. Barbara que los nacidos en EEUU de padres indocumentados o con estatus temporal están sujetos a la jurisdicción del país y son ciudadanos al nacer. Poco después, el 6 de agosto de 2026, se firmó la Orden Ejecutiva 14418, bloqueada en septiembre por Boardman y ahora en noviembre por Cooper.

Qué ordena el fallo y qué agencias quedan limitadas

De acuerdo con la decisión de Cooper, tres dependencias clave del Ejecutivo no pueden aplicar la orden presidencial contra los niños cubiertos por la demanda colectiva:

Departamento de Seguridad Nacional (DHS): impedido de negar el reconocimiento de ciudadanía bajo esos criterios a los menores incluidos en la clase certificada.

impedido de negar el reconocimiento de ciudadanía bajo esos criterios a los menores incluidos en la clase certificada. Departamento de Estado (DOS): bloqueado para restringir trámites o documentos de ciudadanía a esos menores en el marco de la medida impugnada.

bloqueado para restringir trámites o documentos de ciudadanía a esos menores en el marco de la medida impugnada. Administración del Seguro Social: sujeta a la misma prohibición cautelar respecto a los integrantes del grupo demandante.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Lauren Bis criticó el fallo al calificarlo como obra de un juez activista designado durante la administración Obama y sostuvo que la orden ejecutiva era coherente con los criterios de la Corte Suprema.

Por su parte, Cody Wofsy, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), señaló que el máximo tribunal ya ha rechazado en dos ocasiones -en 1898 y en 2026- los intentos de recortar este derecho.

El choque con la 14.ª Enmienda y el precedente del Supremo

En su escrito, Cooper subrayó que la 14.ª Enmienda garantiza la ciudadanía a casi todos los niños nacidos en EEUU y que el presidente no tiene facultad para crear por sí solo nuevas excepciones para menores nacidos en el país y sujetos a sus leyes.

El magistrado recordó que la Corte Suprema ha reafirmado en dos fallos históricos que la regla general es la ciudadanía al nacer, salvo contadas excepciones.

Ese respaldo jurisprudencial se apoya en el precedente de United States v. Wong Kim Ark (1898) y en la decisión emitida el 30 de junio de 2026 en el caso Trump v. Barbara, donde el Supremo invalidó la orden ejecutiva anterior (14160) que pretendía negar la ciudadanía automática a hijos de personas sin estatus legal o sin residencia permanente.

La medida firmada en agosto de 2026 intentó abrir un segundo frente centrado, entre otros puntos, en el llamado “turismo de nacimiento” -viajes a EEUU con el propósito de dar a luz para que el recién nacido obtenga la ciudadanía-, así como en hijos de ciertos empleados de gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales sin inmunidad diplomática, personas vinculadas a grupos designados como terroristas y nacimientos en territorios donde la ciudadanía no se otorga por estatuto federal.

Un segundo muro judicial en el camino del Gobierno

El pronunciamiento de Cooper no actúa en el vacío: en septiembre de 2026, la jueza federal Deborah Boardman, en Maryland, ya había emitido una medida cautelar preliminar que frenó la misma orden ejecutiva.

Con dos bloqueos federales vigentes, la administración necesitaría que tribunales superiores revoquen ambas decisiones para intentar poner en marcha la restricción.

Qué deben tener en cuenta las familias en este momento

Estado legal actual: una medida cautelar preliminar suspende la aplicación de la orden mientras avanza el litigio, pero no equivale a un cierre definitivo del caso en instancias superiores.

una medida cautelar preliminar suspende la aplicación de la orden mientras avanza el litigio, pero no equivale a un cierre definitivo del caso en instancias superiores. Alcance de la protección: la orden de Cooper protege a los menores que integran la clase certificada en la demanda impulsada con participación de organizaciones como la ACLU, en paralelo al freno dictado en Maryland.

la orden de Cooper protege a los menores que integran la clase certificada en la demanda impulsada con participación de organizaciones como la ACLU, en paralelo al freno dictado en Maryland. Seguimiento documental y legal: las familias con dudas sobre trámites de registro de nacimiento, pasaporte o Seguro Social para recién nacidos deben consultar fuentes oficiales o asesoría legal acreditada antes de tomar decisiones basadas en versiones no verificadas en redes sociales.

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