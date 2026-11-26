Olas gigantescas y mareas rey históricas destruyeron el miércoles por la mañana una sección del Muelle Municipal de Pacifica, en California, en una dramática víspera de Acción de Gracias.

La fuerza del océano arrancó el extremo exterior de esta emblemática estructura de concreto, de 53 años de antigüedad. Mientras tanto, las autoridades estatales mantienen las alertas por inundaciones costeras para este jueves 26 de noviembre.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 11:00 a. m., hora local, en el condado de San Mateo, al sur de San Francisco.

Según informó el gobierno municipal de Pacifica, el acceso al muelle estaba cerrado desde el verano pasado, cuando se detectaron grietas en la estructura.

Esa medida evitó que hubiera víctimas cuando la marejada arrancó el tramo final y lo lanzó al océano Pacífico. Ante el riesgo, el municipio pidió a residentes y turistas que se mantuvieran alejados de las playas y los malecones.

Récords de marea alta y daños en las carreteras

El fenómeno golpeó con fuerza distintos puntos del Estado Dorado durante los desplazamientos previos al feriado:

Niveles récord: Según los registros oficiales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), los condados de Mendocino y San Diego superaron sus marcas históricas.

En Mendocino, el nivel del agua sobrepasó los 2,5 metros (8,22 pies), mientras que en La Jolla llegó a 2,47 metros (8,11 pies).

Afectaciones viales: Reportes de las autoridades de transporte estatal y de agencias locales señalaron que las inundaciones y los escombros redujeron a un solo carril la circulación por la Autopista 1, cerca de Linda Mar Beach, lo que complicó el tránsito por la costa.

Evacuaciones preventivas: La Oficina del Sheriff del condado de Humboldt, cerca de la frontera con Oregón, ordenó evacuar una comunidad costera después de que el agua anegara la mayoría de sus edificaciones.

Pronóstico actualizado para este jueves 26 de noviembre

En este Día de Acción de Gracias, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigentes las alertas por oleaje elevado e inundaciones costeras en gran parte del litoral de California.

Los meteorólogos prevén que la marea alta de la mañana, cuyo punto máximo se espera alrededor de las 8:00 a. m., hora local, vuelva a causar desbordamientos importantes en carreteras y zonas bajas.

El informe del NWS pronostica olas rompientes de entre 1,8 y 2,4 metros (6 a 8 pies), con algunas series de hasta 3 metros (10 pies) en las playas orientadas al oeste.

La Guardia Costera de Estados Unidos advirtió, además, que la combinación del ciclo lunar y el calentamiento del océano asociado con El Niño podría elevar el nivel del mar hasta 60 centímetros (2 pies) por encima del promedio.

Durante el feriado, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) mantendrá equipos de trabajo en la Bahía de San Francisco y el norte del estado, con sacos de arena y maquinaria pesada para ayudar a contener el avance del agua.

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