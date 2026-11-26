Las autoridades aeronáuticas ordenaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) durante la noche de este miércoles 25 de noviembre, luego de que una aeronave se saliera de la pista tras aterrizar, según comunicó un controlador aéreo a los pilotos en frecuencia.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente involucró a un avión McDonnell Douglas MD-11 de carga de la empresa FedEx que sobrepasó los límites de la pista en medio de la intensa jornada de viajes previa al Día de Acción de Gracias.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que el incidente no dejó personas lesionadas ni requirió traslados médicos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de detención en tierra (ground stop) a partir de las 20:16 hora local, interrumpiendo tanto los despegues como el tráfico aéreo entrante hacia la terminal.

La restricción se fijó inicialmente hasta las 21:45 (hora local), aunque la agencia advirtió sobre una probabilidad media (de entre el 30 % y el 60 %) de que la medida se prolongara mientras los equipos técnicos retiran la aeronave. El bloqueo afecta a vuelos procedentes de centros regionales como Jacksonville, Atlanta, Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.

Antecedente reciente y contexto operativo en la terminal

Hasta el momento del reporte inicial, las autoridades aeroportuarias y federales no habían precisado el estado de la tripulación ni el tiempo estimado para la reapertura total de las operaciones aéreas.

La interrupción ocurre en una jornada ya marcada por condiciones meteorológicas adversas en el sur de Florida y un elevado volumen de pasajeros, factores que durante el día habían generado cientos de retrasos en las salidas y llegadas de la terminal.

El suceso constituye el segundo percance aéreo de características similares registrado en el Aeropuerto Internacional de Miami en menos de tres meses. El pasado 6 de septiembre, un avión carguero vinculado a Amazon sufrió un incidente en la misma terminal aérea que dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

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