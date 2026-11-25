Las operaciones de vuelos en el sur de Florida registran cientos de retrasos y varias cancelaciones durante este miércoles 25 de noviembre, en la víspera del Día de Acción de Gracias, debido al mal tiempo y al intenso movimiento de viajeros en las terminales aéreas.

De acuerdo con registros de la plataforma FlightAware contabilizados hasta la 1:20 p. m. (hora del Este), el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) acumulaba 240 vuelos retrasados y tres cancelaciones, mientras que el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) sumaba 158 demoras y cuatro vuelos cancelados.

Balance por aerolíneas y pronóstico meteorológico

En las terminales de Miami, donde se prevé atender a cerca de 1,9 millones de pasajeros durante el período festivo, las condiciones climáticas ocasionaban esperas de entre 46 minutos y una hora en las salidas pasado el mediodía.

Por aerolíneas, American Airlines concentraba el mayor impacto en MIA con 168 vuelos retrasados —equivalentes al 27 % de sus operaciones—, seguida por Envoy Air con 26 demoras y dos cancelaciones.

En Fort Lauderdale, terminal que proyecta recibir alrededor de 735.000 viajeros esta semana, JetBlue encabezaba las afectaciones con 80 retrasos y tres cancelaciones, seguida por Southwest Airlines con 15 demoras y una cancelación.

El servicio meteorológico pronostica acumulaciones de lluvia de entre 2,54 y 7,62 centímetros (1 a 3 pulgadas) en el sur de Florida, con posibilidad de tormentas severas, ráfagas de viento y tornados aislados, factores que amenazan con generar inundaciones localizadas y reducir la visibilidad en los accesos viales de los condados de Miami-Dade y Broward.

Recomendaciones ante el tráfico aéreo y terrestre

A nivel nacional, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estima que unos 72,9 millones de personas se desplazarán por carretera durante las festividades de 2026 —un 0,3 % menos que el año pasado—, lo que anticipa alta congestión vehicular en autopistas.

Ante la combinación de lluvias intensas y elevado volumen de tránsito, las autoridades aeroportuarias y viales recomiendan a los pasajeros verificar el estado de su itinerario directamente con su aerolínea antes de salir hacia la terminal, acudir con suficiente antelación, revisar los boletines meteorológicos y evitar conducir por tramos anegados, manteniendo mayor distancia entre vehículos y velocidad moderada en carretera.

Las interrupciones aéreas causadas por tormentas invernales, huracanes o lluvias intensas plantean dudas frecuentes sobre el alcance de las compensaciones en casos de vuelos cancelados por mal tiempo en EE. UU. De acuerdo con las normativas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), cuando una aerolínea cancela un vuelo o aplica un retraso significativo —sin importar si el motivo obedece a condiciones meteorológicas adversas o a fallos operativos— y el pasajero decide no viajar, la compañía está obligada legalmente a reembolsar el valor total del boleto no utilizado, incluyendo los cargos adicionales pagados por selección de asientos o equipaje facturado.

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