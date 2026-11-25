Una fuerte tormenta costera en Estados Unidos afecta desde este miércoles las principales rutas de viaje en la víspera del Día de Acción de Gracias, provocando alertas por vientos intensos, lluvias torrenciales, inundaciones costeras y nevadas en diversas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). El sistema meteorológico coincide con una de las jornadas de mayor movilidad del año, en la que se estima el desplazamiento de 81,5 millones de personas a distancias de al menos 80 kilómetros de sus hogares, según proyecciones de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno genera precipitaciones e inundaciones costeras de magnitud a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra, además de nevadas de moderadas a intensas en el valle medio del Misisipi y los Apalaches.

En Miami, el Ayuntamiento emitió una advertencia específica por mareas altas extraordinarias (king tides), instando a los residentes a mantener sus vehículos lejos de zonas bajas y evitar caminar o conducir por calles anegadas. Las mareas altas en Florida conocidas como king tides son un fenómeno natural y predecible que ocurre varias veces al año —con mayor intensidad entre septiembre y noviembre— cuando la alineación gravitacional del Sol, la Luna y la Tierra alcanza su punto máximo.

Simultáneamente, en la costa oeste, una serie de sistemas procedentes del Pacífico mantiene avisos de inundaciones costeras en el área de San Francisco y lluvias acompañadas de nieve en zonas montañosas desde California hasta el estado de Washington, condiciones que se extenderán hasta la próxima semana.

Riesgos del agua salada y protección de vehículos

Las autoridades municipales y los organismos de manejo de emergencias del sur de Florida advierten que el agua proveniente de estas mareas suele contener altos niveles de salinidad y sedimentos, lo que representa un riesgo severo de corrosión para componentes mecánicos y sistemas eléctricos de los automóviles.

Para evitar daños materiales, las agencias locales recomiendan estacionar los vehículos en terrenos elevados, estacionamientos de varios niveles o zonas alejadas de la costa y de canales de desagüe antes de los horarios de pleamar. Asimismo, los especialistas insisten en no conducir ni caminar sobre calles inundadas, ya que la profundidad del agua puede ocultar alcantarillas abiertas o cables eléctricos caídos, además de ocasionar daños irreversibles en el motor de los automóviles.

Medidas preventivas para viviendas y propiedades

En el ámbito residencial, los gobiernos locales aconsejan a los propietarios de inmuebles situados en zonas bajas limpiar previamente desagües, canaletas y alcantarillas cercanas para facilitar el escurrimiento del agua y reducir acumulaciones en patios o garajes.

Cuando existen pronósticos de mareas excepcionalmente altas combinadas con precipitaciones, las autoridades sugieren colocar barreras de contención o sacos de arena en los umbrales de puertas exteriores, elevar electrodomésticos o artículos almacenados a nivel del suelo y desconectar equipos eléctricos ubicados en áreas propensas a filtraciones. Finalmente, se recomienda monitorear los boletines horarios de mareas publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y los avisos oficiales de cada condado.

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