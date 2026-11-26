La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) autorizó este miércoles 25 de noviembre a la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX a colocar en órbita un millón de satélites destinados a operar como centros de datos espaciales en EEUU.

Según informó la agencia EFE, el presidente del organismo regulador, Brendan Carr, anunció a través de la red social X la aprobación de la solicitud presentada por la empresa de Elon Musk para desplegar estos módulos de computación orbital que integrarán la constelación denominada Starmind.

Alcance técnico de la constelación Starmind y uso energético

De acuerdo con el comunicado oficial de la FCC, el sistema permitirá procesar volúmenes masivos de información en el espacio para su posterior aprovechamiento en la Tierra, utilizando energía solar como fuente de abastecimiento. El organismo regulador precisó que la infraestructura operará en cumplimiento con las normativas vigentes sobre mitigación de desechos orbitales y señaló que el proyecto busca impulsar el desarrollo tecnológico hacia el aprovechamiento energético a gran escala.

En el plano técnico, la licencia faculta a SpaceX para mantener sistemas de mando y control mediante vínculos de radiofrecuencia destinados a telemetría, seguimiento y operaciones de respaldo o emergencia en toda la red satelital. Asimismo, la autorización permite complementar los enlaces ópticos entre satélites con comunicaciones de radiofrecuencia en las bandas de enlace descendente de 18,8 a 19,3 GHz y de enlace ascendente de 28,6 a 29,1 GHz.

Impulso a la infraestructura de computación orbital

Durante la presentación de la medida, Carr afirmó que la decisión abre una nueva etapa para la infraestructura tecnológica estadounidense al trasladar parte de la capacidad de procesamiento informático fuera de la superficie terrestre, en un entorno donde diversas compañías compiten por desarrollar centros de datos orbitales.

Con esta resolución regulatoria, la administración federal busca consolidar el liderazgo de Estados Unidos en el despliegue de redes de computación avanzada e inteligencia artificial, reduciendo la presión sobre las redes eléctricas y los recursos terrestres demandados por los centros de datos convencionales.

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