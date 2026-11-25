De acuerdo con reportes de The Post, la Casa Blanca prepara una nueva ronda de aranceles contra 16 socios comerciales, incluidos China, la Unión Europea, México y Japón, tras una investigación iniciada en marzo bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, presentará esta semana las conclusiones del estudio, el cual sostiene que los subsidios industriales y el exceso de producción extranjera inundan los mercados globales y perjudican a las empresas estadounidenses.

Estrategia

Con esta estrategia en dos fases, el presidente Trump busca blindar legalmente su política comercial luego de que el Tribunal Supremo anulara en febrero los gravámenes del "Día de la Liberación" y las tarifas recíprocas de 2025.

Fuentes cercanas al plan indican que las nuevas tasas respetarán los topes pactados en acuerdos previos: China mantendrá un límite máximo del 20 %, según detalla The Post.

Mientras, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur enfrentarán un techo del 15 %, lo que se traduciría en alzas efectivas de entre 2,5 % y 5 %.

En contraste, economías del sudeste asiático como Vietnam, Camboya y Malasia afrontarían impactos mayores debido a sus acuerdos vigentes.

Otras medidas

Sin embargo, el gobierno prevé eximir insumos que Estados Unidos no produce como petróleo, gas y fertilizantes y bienes ya gravados por seguridad nacional.

Los países afectados aún dispondrán de audiencias y períodos de comentarios públicos antes de la entrada en vigor definitiva.

Esto en un escenario marcado por las negociaciones de renovación del T-MEC con México y la próxima cumbre del G20, donde Trump planea reunirse con Xi Jinping antes de que expire la tregua comercial bilateral en enero.

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