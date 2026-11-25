Un equipo médico de República Checa realizó la implantación de un dispositivo cardíaco que produce la electricidad necesaria para funcionar a partir del movimiento del corazón.

Esta tecnología busca disminuir la dependencia de las baterías convencionales y evitar reemplazos periódicos.

El procedimiento tuvo lugar en un hospital de Praga, donde especialistas utilizaron un marcapasos de aproximadamente cuatro centímetros de largo, diseñado para aprovechar la actividad natural del músculo cardíaco y convertirla en energía eléctrica.

¿Cómo funciona este nuevo dispositivo?

El aparato utiliza un mecanismo denominado efecto piezoeléctrico, que transforma la energía mecánica en electricidad.

De esta manera, cada movimiento del corazón contribuye a generar la corriente que necesita el dispositivo para operar.

El desarrollo de este marcapasos responde a uno de los retos que ha enfrentado la medicina cardíaca: la duración de las baterías y las intervenciones necesarias para sustituirlas cuando se agotan.

El especialista Petr Neužil, quien lideró el equipo encargado de la implantación, señaló que la capacidad energética de estos dispositivos ha sido una preocupación desde sus primeros usos.

Aunque el marcapasos genera energía a partir de los latidos, también cuenta con una pequeña batería auxiliar que funciona como mecanismo de seguridad. Este componente puede mantener la estimulación cardíaca durante un máximo de tres meses si el sistema de recarga presenta fallas.

La empresa francesa Cairdac, responsable de su desarrollo, describe el dispositivo como una unidad capaz de convertir cada latido en electricidad para alimentar su mecanismo, una propuesta que abre nuevas posibilidades en el diseño de dispositivos cardíacos.

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