La popular cadena de supermercados Trader Joe’s confirmó oficialmente sus planes para abrir una nueva sucursal en Mammoth Lakes, la emblemática ciudad de esquí de la Sierra Oriental de California.

La portavoz de la compañía, Nakia Rohde, ratificó el proyecto ante The California Post, aunque evitó precisar la fecha exacta de inauguración.

El anuncio pone fin a décadas de especulaciones entre residentes y turistas que actualmente deben conducir cerca de dos horas y media hasta Carson City, Nevada, para visitar la tienda más cercana.

Licencia de alcohol revela la ubicación exacta en Mammoth Lakes

Aunque el portal corporativo aún no publica el listado oficial —algo que la firma suele hacer entre tres y seis meses antes de cada apertura, según explicó a SFGATE—, los registros públicos del condado de Mono revelaron el inmueble elegido.

El pasado lunes apareció una solicitud de licencia para venta de bebidas alcohólicas a nombre de Trader Joe’s vinculada a la dirección 26 Old Mammoth Road, local donde operaba anteriormente una farmacia Rite Aid.

De concretarse allí, el supermercado quedará a pocos minutos de la estación de esquí Mammoth Mountain, destino que recibe 1,3 millones de esquiadores según registros del Orange County Register, y atenderá al flujo anual de entre cuatro y siete millones de visitantes de la Sierra Oriental. Fuentes locales indican que la tienda probablemente abrirá sus puertas hacia el verano de 2027.

Expansión nacional de Trader Joe’s en 42 estados

En redes sociales, vecinos celebraron la noticia tras más de 40 años oyendo rumores, luego de que Dan McConnell, propietario del canal local The Mammoth Channel, adelantara en julio correos corporativos confirmando la llegada.

Esta apertura integra un agresivo plan de expansión nacional con más de dos docenas de nuevos locales en Estados Unidos, sumándose a inauguraciones recientes en Spokane Valley (Washington) y Anaheim Hills (California).

Fundada en California en 1967, Trader Joe’s opera en 42 estados y Washington D. C., manteniendo ausencia únicamente en Wyoming, Virginia Occidental, Alaska, Hawái, Misisipi, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

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