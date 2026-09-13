Houston celebra la independencia de México con gran festival gratuito en Traders Village

El mercado al aire libre de Traders Village Houston albergará una de las mayores celebraciones comunitarias del mes patrio en Texas con el Festival de Fiestas Patrias, programado para este domingo 13 de septiembre de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las instalaciones ubicadas en el 7979 N Eldridge Pkwy congregarán a miles de residentes del área metropolitana para conmemorar el Grito de Dolores y el inicio de la gesta independentista mexicana a través de una jornada continua de expresiones culturales, muestras gastronómicas y actividades para todas las edades.

Eventos

El programa artístico incluye presentaciones en vivo de mariachi, agrupaciones de música norteña y cuadros de danza folklórica tradicional con trajes típicos representativos de estados como Jalisco, Michoacán y Veracruz.

De acuerdo con la administración oficial de Traders Village, el acceso general al recinto y a los espectáculos en el escenario principal no tiene costo de entrada para el público, aunque el estacionamiento mantiene una tarifa estándar de $6 por vehículo.

Además, los menores cuentan con la opción de acceder al complejo de juegos mecánicos mediante la compra de brazaletes de pase ilimitado en las taquillas del parque.

Gastronomía

La oferta culinaria desplegará puestos con platillos tradicionales como tacos al pastor, gorditas, elotes preparados, tamales, aguas frescas y antojitos típicos, mientras cientos de comerciantes locales exhibirán artesanías, indumentaria tradicional y productos importados.

Según reportes del Consulado General de México en Houston y la oficina de turismo municipal Houston First, las festividades patrias en el sureste texano representan un motor económico de alto impacto.

El beneficio se refleja para pequeños emprendedores latinos y consolidan los lazos culturales de una comunidad hispana que supera el 45 % de la población de la ciudad.

Recuerde

El evento contará con apoyo logístico y de seguridad para coordinar el flujo vehicular sobre la vía N Eldridge Pkwy y garantizar un entorno familiar seguro durante todo el fin de semana patrio.

Los organizadores recomiendan a los asistentes llegar durante las primeras horas de la mañana para asegurar lugares de estacionamiento cercanos a las plazas centrales del mercado y aprovechar el itinerario completo de conciertos y muestras cívicas que concluirán al caer la tarde.

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