Fiestas Patrias 2026 en Traders Village Houston: horarios, programación, costos (+ Recomendaciones)

La comunidad hispana del área metropolitana de Houston, Texas, se prepara para celebrar las tradiciones, la gastronomía y la cultura mexicana en el marco de las celebraciones de la Independencia de México.

El icónico mercado al aire libre Traders Village Houston acogerá el festival familiar Fiestas Patrias este domingo, 13 de septiembre de 2026.

El evento reunirá a miles de asistentes en una jornada de entretenimiento al aire libre que combina música regional en vivo, danzas folklóricas y gastronomía tradicional con la oferta comercial del recinto.

Datos claves del evento: fecha, horario y ubicación

Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026.

domingo, 13 de septiembre de 2026. Horario de Operación: de 10:00 AM a 5:00 PM (Apertura de instalaciones del recinto a las 9:00 AM).

de 10:00 AM a 5:00 PM (Apertura de instalaciones del recinto a las 9:00 AM). Dirección: 7979 N Eldridge Pkwy, Houston, TX 77041.

7979 N Eldridge Pkwy, Houston, TX 77041. Acceso y costos: la entrada al festival y los espectáculos musicales está incluida con el pago del estacionamiento, el cual tiene una tarifa única de $6 por vehículo. No se cobra entrada individual por persona.

Programación cultural y entretenimiento familiar

El festival está diseñado como una jornada continua de entretenimiento familiar que abarca distintas manifestaciones artísticas y de ocio:

Escenario principal y música en vivo: durante todo el día se presentarán agrupaciones de música regional mexicana y mariachis locales en la tarima central del complejo.

durante todo el día se presentarán agrupaciones de música regional mexicana y mariachis locales en la tarima central del complejo. Presentaciones de ballet folklórico: exhibición de danzas tradicionales a cargo de grupos locales con trajes típicos representativos de diversas regiones de México.

exhibición de danzas tradicionales a cargo de grupos locales con trajes típicos representativos de diversas regiones de México. Gastronomía tradicional: amplia oferta de comida mexicana que incluye tacos, antojos, aguas frescas y botanas en los puestos del recinto.

amplia oferta de comida mexicana que incluye tacos, antojos, aguas frescas y botanas en los puestos del recinto. Juegos mecánicos: acceso a la zona de amusement rides y atracciones mecánicas para niños y familias dentro del complejo (los pases para los juegos mecánicos se adquieren por separado).

acceso a la zona de amusement rides y atracciones mecánicas para niños y familias dentro del complejo (los pases para los juegos mecánicos se adquieren por separado). Comercio local: acceso directo al mercado al aire libre que cuenta con más de 1,200 puestos de venta con artesanías, ropa, productos importados y artículos variados.

Normativa y recomendaciones para los asistentes

Para garantizar la seguridad y fluidez durante la jornada, la administración del recinto mantiene activas las siguientes políticas de acceso:

Sin mascotas: no se permite el ingreso de mascotas durante los días de eventos festivos ni durante la operación regular del mercado. Políticas de seguridad: está estrictamente prohibido el ingreso con armas de fuego a las instalaciones del recinto. Llegada temprana: aunque el programa cultural inicia formalmente a las 10:00 am, el estacionamiento abre sus puertas desde las 9:00 am para evitar congestiones en el acceso vehicular sobre N Eldridge Pkwy. Métodos de pago: se recomienda llevar dinero en efectivo para pagos en el área de estacionamiento y compras en los puestos del mercado, aunque varios puntos de comida y boletajes de juegos aceptan tarjetas de débito o crédito.

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