La batalla legal de miles de cubanos en Estados Unidos (EEUU) que recibieron el formulario I-220A (Orden de Libertad Provisional) sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales.

Una jueza federal del sur de Florida denegó la solicitud del gobierno estadounidense para desestimar una demanda presentada en representación de dos hermanas cubanas, manteniendo vivo un litigio clave sobre la legalidad de cómo fueron procesadas al cruzar la frontera.

El fallo cobra especial relevancia porque ocurre pocos días después de que el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito dictaminara que la liberación bajo un documento I-220A no equivale automáticamente al parole humanitario exigido para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Aunque esa decisión sentó un precedente vinculante para los estados de Florida, Georgia y Alabama, la orden de la jueza en el sur de Florida confirma que el debate jurídico en las cortes aún no está cerrado.

Diferencia técnica entre I-220A y Parole (INA § 212(d)(5)): el formulario I-220A es una Orden de Libertad Provisional emitida bajo la sección 236 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), mientras que la Ley de Ajuste Cubano exige haber sido "inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional (paroled)" bajo la sección 212(d)(5) de la INA.

Qué cambia exactamente con esta nueva decisión judicial

Es fundamental precisar el alcance de ambos fallos para evitar confusiones entre los inmigrantes afectados: el I-220A sigue sin ser reconocido como un parole por sí solo.

Sin embargo, la negativa a desestimar la demanda permite que el tribunal evalúe un ángulo distinto: si las autoridades migratorias cumplieron o no con los procedimientos que exige la ley al momento de procesar y liberar en la frontera a los solicitantes cubanos sin otorgarles un parole.

De acuerdo con el abogado de inmigración Roberto Velásquez, en declaraciones recogidas por Telemundo 51, la resolución abre una ventana procesal determinante para revisar la actuación gubernamental en la frontera.

"Lo que esta jueza nos quiere decir ahora es que hay posibilidad todavía de declarar si el gobierno hizo o siguió la ley correctamente al procesar a todos los cubanos en la frontera, al otorgarles el I-220A sin otorgarles el parole", explicó el especialista.

Velásquez subrayó que, aunque el fallo del Onceno Circuito frenó el argumento de equiparar automáticamente ambos documentos, la pregunta central ante esta corte es qué exigía la ley en el momento del ingreso:

"Te dieron la I-220A, pero, ¿qué es lo que la ley requiere? Y eso es lo que nos abre una nueva posibilidad delante de esa jueza".

El impacto en otros litigios pendientes en EEUU

Para los defensores legales de la comunidad cubana, este desarrollo judicial funciona como una pieza estratégica que puede replicarse en otras cortes federales del país.

El abogado de inmigración Eduardo Soto calificó la resolución como una señal alentadora para quienes continúan litigando sus casos de ajuste de estatus.

"Es muy buen mensaje", señaló Soto.

"Aunque no está diciendo que el I-220A es un parole, al determinar que hubo un error, podemos utilizar ese argumento para lograr un parole con otras demandas".

En la práctica, si la corte determina que el gobierno incurrió en una falla procesal al emitir el I-220A en lugar de un parole, ese precedente podría servir de base para exigir que las autoridades subsanen el error caso por caso o mediante acciones legales paralelas.

Qué deben hacer hoy los cubanos con I-220A

Ante un panorama legal dividido entre fallos restrictivos en apelaciones y demandas activas en cortes de distrito, los especialistas recomiendan cautela y acción informada:

No asumir cambios automáticos: ninguna de las decisiones recientes otorga residencia ni convierte automáticamente el formulario I-220A en un parole válido para la Ley de Ajuste Cubano.

ninguna de las decisiones recientes otorga residencia ni convierte automáticamente el formulario I-220A en un parole válido para la Ley de Ajuste Cubano. Revisar el historial de ingreso: quienes hayan cumplido un año y un día de presencia física en EEUU deben consultar con un abogado de inmigración certificado para evaluar si su expediente presenta irregularidades en el procesamiento fronterizo similares a las que se discuten en esta demanda.

quienes hayan cumplido un año y un día de presencia física en EEUU deben consultar con un abogado de inmigración certificado para evaluar si su expediente presenta irregularidades en el procesamiento fronterizo similares a las que se discuten en esta demanda. Cumplir con las citas migratorias: mantener al día las comparecencias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las audiencias en la corte de inmigración (EOIR) sigue siendo obligatorio para evitar órdenes de deportación en ausencia.

mantener al día las comparecencias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las audiencias en la corte de inmigración (EOIR) sigue siendo obligatorio para evitar órdenes de deportación en ausencia. Verificar estatus de casos activos: si ya existe una solicitud de residencia (Formulario I-485) pendiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o un proceso en corte, es clave revisar cómo afecta la jurisdicción del estado donde reside el solicitante (especialmente si vive en Florida, Georgia o Alabama bajo el Onceno Circuito).

Jurisdicción geográfica del Onceno Circuito: el fallo desfavorable del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito solo tiene carácter vinculante en Florida, Georgia y Alabama. Los cubanos con I-220A que residen en otros estados (como Texas, Nueva York, California o Nueva Jersey) pertenecen a otros circuitos judiciales federales donde el criterio legal puede variar según las decisiones de sus respectivas cortes de apelación.

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