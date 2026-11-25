Los meteorólogos siguen de cerca los vientos en Manhattan, Nueva York, mientras la ciudad se prepara para celebrar el centenario del desfile.

Según información de Associated Press (AP) y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), una tormenta costera podría traer fuertes ráfagas a la región durante el Día de Acción de Gracias.

Si se cumplen las proyecciones, los globos gigantes podrían quedarse en tierra por primera vez desde 1971.

Las autoridades de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) prohíben volar los globos gigantes cuando los vientos sostenidos superan las 23 millas por hora (37 km/h) o las ráfagas alcanzan más de 34 millas por hora (55 km/h).

La ciudad estableció estos límites tras el accidente de 1997, cuando una ráfaga desvió un globo contra un poste de luz cerca de Central Park y dejó gravemente herida a una espectadora.

Los meteorólogos también advierten que los rascacielos de Manhattan crean un efecto de túnel que acelera las ráfagas entre las avenidas, por lo que el riesgo en algunos puntos puede ser mayor de lo que indica el pronóstico general.

A lo largo del recorrido, agentes del NYPD miden el viento en tiempo real con anemómetros portátiles y se coordinan con el NWS y los organizadores de Macy’s para decidir si reducen la altura de los globos o suspenden su recorrido.

¿Qué pasa si el viento supera el límite permitido para realizar el desfile de Macy's en Nueva York?

El desfile sigue en marcha: El evento comienza a las 8:30 a. m. (hora del este), llueva o truene. Las restricciones afectan a los globos gigantes, no a las carrozas, las bandas ni los artistas.

Vuelo a baja altura: Si las condiciones se acercan al umbral crítico, pero todavía permiten operar, los equipos bajan los inflables para mantenerlos bajo control.

Decisión de última hora: Los organizadores y las autoridades revisan las mediciones la misma mañana del jueves antes de decidir qué globos podrán participar.

La historia del desfile muestra que la seguridad se evalúa para cada figura según su tamaño y peso.

En días ventosos o lluviosos, como ocurrió en 2006 y 2019, los equipos mantuvieron los globos más cerca del suelo en vez de cancelar todo el espectáculo.

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