El alto costo de los alimentos, la caída de donaciones y los recortes en programas federales dejan sin pavos y con inventarios mínimos a los bancos de alimentos de Texas justo antes de Thanksgiving.

En Houston, el principal banco de alimentos omitió por primera vez la compra de pavos debido a su elevado precio.

Por otro lado, el Banco de Alimentos de High Plains en el Panhandle reporta los inventarios más bajos de sus cuatro décadas de historia frente a una demanda récord de 14 000 hogares mensuales.

Efectos

La presión supera la temporada festiva: las derivaciones de la línea estatal 211 hacia despensas comunitarias subieron un 37 % entre febrero y junio de 2026.

Adicionalmente, la red de Houston atiende un 20 % más de solicitudes, lo que obliga a racionar productos básicos como la mantequilla de maní, según detalla Infobae.

Impacto

Esta crisis golpea a un estado donde el 19,4 % de la población y el 26 % de los niños sufren inseguridad alimentaria, agravada por la salida de casi 733 000 texanos elegibles del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) respecto a septiembre de 2025.

A la pérdida de cobertura pública se suma la cancelación en 2025 de dos programas federales del Departamento de Agricultura valorados en $1 000 millones, junto con demoras en entregas y un alza del 220 % en el gasto de combustible en regiones rurales como el Panhandle.

Ante la incapacidad de sustituir las nueve comidas que aporta el SNAP por cada una que entregan las despensas, las organizaciones exigen fondos estatales adicionales.

Esto con la intención de rescatar excedentes agrícolas y evitar una posible sanción federal de $826 millones en 2027 por normas de precisión en los pagos.

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