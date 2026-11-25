La Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta que 182,7 millones de consumidores en Estados Unidos comprarán durante el fin de semana de Acción de Gracias, Black Friday y Cybermonday, en medio de una inflación que alcanzó el 3,8 % interanual en octubre.

Aunque la estimación queda por debajo de los 186,9 millones de compradores registrados en 2025, la actividad comercial mantiene un ritmo alto en los días de mayor movimiento del comercio minorista estadounidense.

El Black Friday lidera las preferencias de consumo con 126 millones de compradores previstos (69 %), seguido por el Cybermonday con 66,1 millones (36 %), según detalla la agencia EFE.

Encarecimiento

El encarecimiento de los precios y la expectativa de un posible aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre llevan al 82 % de los hogares a ajustar sus presupuestos navideños.

Los consumidores adelantan sus compras desde principios de noviembre (60 %), eligen obsequios más económicos (25 %) y reducen su lista de destinatarios (20 %).

También recurren a herramientas de inteligencia artificial (59 %) para comparar precios y rastrear descuentos en ropa, tarjetas de regalo y juguetes.

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