El juez federal Ronald L. Hanna dictó prisión preventiva sin fianza contra Andrew M. Kozak, tras el hallazgo de manuales para fabricar explosivos y un plano de la planta BioUrja Renewables durante los allanamientos a su vivienda y vehículo en Chillicothe, Illinois.

El magistrado advirtió que el artefacto operativo localizado cerca de un tanque en la instalación de etanol pudo provocar víctimas mortales y daños graves.

Este incidente se registró el pasado 13 de noviembre y forzó la evacuación durante casi 24 horas de unos 2 500 hogares y comercios en un radio de una milla entre Peoria y East Peoria.

Requisa

Durante los registros ejecutados el 16 de noviembre, agentes del FBI incautaron pilas recargables AA, láminas de cobre, cableado y cinta adhesiva blanca, según detalla 25 News Now.

Estas piezas coinciden con las piezas del dispositivo hallado en la fábrica, además de un disco duro oculto en su automóvil con guías sobre explosivos de carga hueca e historial de búsquedas sobre detonaciones de tanques industriales.

Rastreo del sospechoso

La fiscalía federal vinculó al sospechoso con el correo de amenaza enviado bajo el asunto "grave riesgo para la seguridad del sitio" mediante registros digitales y cámaras de vigilancia de un supermercado en Peoria.

Las grabaciones captaron la llegada de Kozak al establecimiento antes de las 9:45 a. m. del 13 de noviembre; minutos después, un usuario conectado a la red wifi pública del local creó una cuenta a nombre de "Jake Armitage".

Este es un alias que su esposa confirmó que él usaba en Facebook y luego de eso despachó la alerta a las 10:16 a. m., actividad que posteriormente los peritos rastrearon hasta la conexión residencial del acusado.

Defensa

Su defensa alegó que los materiales incautados son artículos domésticos y que la imputación inicial solo contempla la emisión de amenazas.

Sin embargo, el exinvestigador del FBI Bill Daly explicó que las autoridades suelen presentar cargos rápidos para asegurar la custodia mientras concluyen los análisis químicos y forenses que podrían ampliar el expediente judicial.

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