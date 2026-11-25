Un gran jurado federal del Distrito Este de Nueva York acusó formalmente a cuatro integrantes de una familia residente en Queens por operar un presunto esquema de fraude contra Medicare y Medicaid que drenó más de 55 millones de dólares en fondos públicos.

El Departamento de Justicia informó este martes 24 de noviembre que la acusación formal —presentada el pasado 20 de noviembre— alcanza a los hermanos Zhang Huang, de 35 años, y Yanle Huang, de 38, junto a sus padres, Jian Xin Huang, de 62, y Xiuqin Huang, de 61, ciudadanos chinos con residencia permanente legal en Estados Unidos.

Sobornos con efectivo y vales de supermercado en cinco farmacias

Según los documentos judiciales divulgados por los fiscales, entre septiembre de 2020 y marzo de 2026 los hermanos operaron cinco establecimientos en Queens: QS Pharmacy, ROK Pharmacy, 168 DME, 169 DME y 19 Pharmacy.

Mientras Yanle Huang ejercía como farmacéutica con licencia, sus padres participaban activamente en la gestión diaria del esquema.

Los negocios facturaban masivamente cremas y parches analgésicos médicamente innecesarios a Medicare, Medicaid y planes privados administrados.

Para conseguir recetas y asegurar que los beneficiarios retiraran los artículos, los empleados entregaban dinero en efectivo y vales de supermercado, sobres que presuntamente preparaba Xiuqin Huang.

El fiscal general adjunto Colin M. McDonald subrayó que estas redes explotan a pacientes vulnerables y desvían recursos esenciales de salud pública.

Sociedades pantalla, criptomonedas y penas de hasta 107 años de cárcel

La investigación conjunta del Departamento de Salud y la división criminal del IRS señala que Zhang Huang —agente tributario autorizado ante el IRS y dueño de dos estudios contables— utilizó sin permiso la identidad de un cliente para crear sociedades pantalla y canalizar millones de dólares hacia inmuebles, vehículos de lujo y criptomonedas.

Hasta ahora, el gobierno federal incautó cerca de 12,4 millones de dólares en activos e identificó otros 6,7 millones sujetos a decomiso.

Aunque los imputados mantienen su presunción de inocencia hasta recibir sentencia, enfrentan condenas severas: Zhang Huang arriesga hasta 107 años de prisión; Yanle Huang hasta 55 años; Jian Xin Huang hasta 35 años; y Xiuqin Huang hasta cinco años de cárcel.

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