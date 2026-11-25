El despliegue de millones de pasajeros por los aeropuertos de Estados Unidos (EEUU) durante la temporada de Thanksgiving 2026 ocurre este año bajo un clima de cautela para miles de familias inmigrantes.

Lo que tradicionalmente se consideraba un trámite rutinario -abordar un vuelo interno dentro del país- se ha convertido en un foco de consulta legal urgente tras un operativo federal registrado el pasado sábado 21 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA).

Durante esa jornada, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en un pasillo de embarque a los ciudadanos mexicanos Ricardo Larrondo Mendoza y su hija, Sofía Hernández Mejía, cuando se disponían a tomar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

El procedimiento, grabado en video por otros viajeros que cuestionaban la existencia de una orden judicial mientras la mujer era sometida en el suelo, provocó una inmediata reacción de alarma entre defensores de derechos civiles.

En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la intervención buscaba arrestar a Larrondo Mendoza por permanecer en territorio estadounidense más tiempo del autorizado por su visado, y señaló que Hernández Mejía -quien también contaba con una visa vencida- fue detenida tras presuntamente arrojar café caliente contra los oficiales en medio de un forcejeo con otros pasajeros.

El falso sentido de seguridad de los trámites pendientes

Ante la cercanía del feriado del 26 de noviembre, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), con sede en Los Ángeles, emitió una alerta preventiva dirigida a quienes no poseen ciudadanía estadounidense ni tarjeta de residencia permanente (Green Card).

El objetivo, aclaran sus voceros, no es sembrar temor, sino evitar detenciones imprevistas en terminales aéreas.

Iván Vargas, abogado de inmigración de CHIRLA, advirtió que el mayor error entre los viajeros actuales es asumir que un documento laboral o un recibo de solicitud en curso garantiza inmunidad frente a un control migratorio.

"Personas piensan que, porque tienen un permiso de trabajo y tienen una petición de asilo pendiente, no van a tener problemas, pero eso es lo que estamos viendo, que a esas personas las están deteniendo ahora", señaló Vargas, quien precisó que en las visitas de la organización a centros de detención de ICE han identificado a múltiples personas arrestadas en aeropuertos pese a carecer de antecedentes penales.

Aunque el presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Jeff Joseph, indicó meses atrás que la presencia de agentes de ICE en terminales aéreas no solía ser la norma, organizaciones comunitarias han documentado operativos similares en aeropuertos de Denver, San Francisco y Las Vegas, además del reciente episodio en Seattle.

Mapa de riesgo: ¿quiénes deben extremar precauciones al volar?

La legislación federal no prohíbe que una persona sin estatus migratorio aborde un vuelo comercial doméstico. No obstante, especialistas en leyes migratorias y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) -que actualizó su guía sobre encuentros con autoridades en aeropuertos- subrayan que el nivel de exposición varía drásticamente según el historial de cada pasajero y la ruta elegida.

Perfil migratorio del viajero Nivel de riesgo en vuelos domésticos Consideraciones legales clave Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes Mínimo / Nulo Pueden transitar libremente con identificación válida (REAL ID o pasaporte). Beneficiarios activos de DACA o TPS Bajo Pueden abordar vuelos internos sin inconvenientes; requieren permiso anticipado (Advance Parole) únicamente para salir del país. Solicitantes de asilo (I-589) o ajuste (I-485) sin estatus previo vigente Moderado a Alto Incluso contando con un Documento de Autorización de Empleo (EAD), si la visa anterior expiró, las autoridades pueden iniciar un proceso de remoción. Personas con visa vencida, sin estatus previo u orden de deportación Alto Mayor vulnerabilidad ante controles de ICE o CBP, especialmente en aeropuertos cercanos a fronteras o en estados del sur del país.

Los abogados consultados coinciden en que los aeropuertos ubicados en estados del sur de EEUU -a diferencia de jurisdicciones como California- representan puntos de mayor escrutinio para viajeros sin documentación regular.

Identificación en filtros TSA (REAL ID): la aplicación plena de la ley REAL ID entró en vigor en Estados Unidos en mayo de 2025. Para noviembre de 2026, cualquier pasajero mayor de 18 años en vuelos domésticos debe presentar una licencia de conducir compatible con REAL ID o una alternativa aprobada por la TSA (como pasaporte extranjero vigente o permiso de trabajo federal I-766), ya que no contar con una identificación aceptada deriva en revisiones secundarias donde aumenta el contacto con agencias federales.

Lo que se debe tener presente antes de viajar

Para quienes tienen boletos comprados para este fin de semana largo o planean desplazarse en las próximas semanas, los expertos recomiendan seguir cuatro pasos esenciales:

Auditar el historial migratorio con un abogado: antes de acudir a la terminal aérea, verifica con un especialista si tienes alguna orden de deportación en ausencia, citaciones pendientes ante la corte de inmigración o un estatus previo expirado. Evaluar la necesidad real del traslado: si tu caso entra en las categorías de riesgo señaladas por la ACLU y el viaje por Thanksgiving no es estrictamente indispensable, considera posponerlo o buscar alternativas, como que sean tus familiares con estatus regular quienes viajen a visitarte. Portar únicamente documentación válida y vigente: presenta en los filtros de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) una identificación aceptada y vigente (como una licencia estatal bajo normativa REAL ID, pasaporte de tu país de origen o tarjeta EAD válida) y evita llevar documentos falsos o alterados. Conocer tus derechos ante un abordaje: si agentes de inmigración te interrogan en un pasillo o sala de espera, recuerda que tienes derecho a guardar silencio sobre tu lugar de nacimiento y estatus migratorio, y a solicitar hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento.

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