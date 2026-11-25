Si conduces un vehículo Honda o Acura conviene revisar de inmediato los detalles de un llamado a revisión que abarca 810.592 unidades en Estados Unidos (EEUU).

Este ha sido reportado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) debido a un posible fallo en los infladores de las bolsas de aire delanteras.

La advertencia involucra determinados infladores del lado del conductor y del pasajero de marca Takata, un componente que forma parte de uno de los retiros de productos más extensos en la historia, con decenas de millones de bolsas de aire retiradas previamente.

Modelos incluidos en el llamado a revisión

La NHTSA detalla que este retiro del mercado comprende los siguientes vehículos de principios de la década pasada:

Honda Civic: modelos 2012 y 2013.

modelos 2012 y 2013. Honda CR-V: modelos 2012 y 2013.

modelos 2012 y 2013. Honda Accord: modelo 2013.

modelo 2013. Acura ILX: modelo 2013.

modelo 2013. Acura RDX: modelo 2013.

Por qué representa un peligro para los ocupantes

Con el paso del tiempo, la exposición prolongada a niveles altos de humedad absoluta y a variaciones marcadas de temperatura puede provocar la degradación del propelente dentro de estos infladores.

Si el inflador llega a romperse al activarse, puede proyectar fragmentos metálicos afilados hacia el interior del vehículo.

Esos fragmentos pueden golpear al conductor o a cualquier otro ocupante, con el riesgo de ocasionar lesiones graves o la muerte.

Qué hacer si tienes uno de estos vehículos

Sin costo para el propietario: los concesionarios reemplazarán de forma gratuita los infladores de bolsas de aire delanteras del conductor o del pasajero que correspondan.

los concesionarios reemplazarán de forma gratuita los infladores de bolsas de aire delanteras del conductor o del pasajero que correspondan. Cartas de notificación: el envío de cartas provisionales para informar a los propietarios sobre el riesgo está previsto para el 18 de diciembre , y posteriormente se emitirán cartas adicionales cuando esté disponible una solución definitiva.

el envío de cartas provisionales para informar a los propietarios sobre el riesgo está previsto para el , y posteriormente se emitirán cartas adicionales cuando esté disponible una solución definitiva. Canales oficiales: los dueños pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Honda, o bien contactar a la línea directa de seguridad vehicular de la NHTSA y consultar el sitio web oficial de la agencia.

Acceso a la reparación: los retiros por seguridad vehicular en EEUU cubren la sustitución gratuita en concesionarios autorizados sin importar si el auto se compró nuevo, usado o de segunda mano.

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