Telemundo transmitió en vivo este miércoles 25 de noviembre el inflado de los 100 globos gigantes del centenario Desfile de Acción de Gracias de Macy's, desde las 4:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., a través de su sitio web, aplicación móvil y plataformas de streaming.

La cobertura especial desde el Upper West Side de Manhattan presentó entrevistas exclusivas y acceso detrás de cámaras con los presentadores Rosarina Bretón y David Rodríguez, junto a Yessi Hernández, Yolanda Vásquez y Luis Gerardo Núñez.

El evento se llevó a cabo en los alrededores del Museo de Historia Natural entre las calles West 77th y West 81st desde la 1:00 p. m. a 6:00 p. m., con filas abiertas al público desde el mediodía.

Conmemoración

Esta edición conmemorativa celebra los 100 años del desfile con una cifra récord de 100 figuras de helio, entre las que destacan los estrenos de Bluey, Hello Kitty, Buckaroo Bob el Minion, Joe Cool, Woodstock y Mickey como el Aprendiz de Hechicero.

El repertorio recupera también clásicos como Félix el Gato, el histórico Hipopótamo Azul y Underdog, que luce una capa azul por primera vez desde 1984, según detalla Telemundo Miami.

Quienes asistieron al evento en Nueva York enfrentarán cierres viales hasta el mediodía del jueves en Central Park West (calles 72 a 86 Oeste), el tramo hacia Columbus Avenue.

También hacia la vía transversal de la calle 79, antesala del gran desfile oficial que arranca el jueves 26 de noviembre a las 8:30 a. m. por NBC, Telemundo y Peacock.

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