Macy's y las autoridades de Nueva York pospusieron por primera vez en 100 años el tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias debido al impacto inminente de una tormenta en el noreste del país.

Los organizadores reprogramaron el recorrido por la Sexta Avenida del jueves para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m., justo después de que los equipos técnicos completaran el inflado de los globos gigantes.

Los meteorólogos pronostican para el feriado ráfagas de viento de hasta 50 mph y acumulaciones de entre una y tres pulgadas de lluvia, condiciones capaces de provocar apagones y caída de árboles en la ciudad.

Seguridad

Las normas de seguridad de Nueva York prohíben el vuelo de los globos cuando los vientos alcanzan las 34 mph (55 km/h), una regulación instaurada tras el accidente de 1997 con el globo de El Gato con Sombrero que hirió gravemente a una espectadora.

El evento nunca había cambiado de fecha por el clima, solo registró una pausa de tres años durante la Segunda Guerra Mundial y la suspensión parcial de globos en 1971.

El sábado ofrece un panorama ideal con cielos despejados, temperaturas cercanas a los 40 grados Fahrenheit y vientos máximos de 15 mph, según detalla el New York Post.

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