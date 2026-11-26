Tras la detonación controlada de casi cinco toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército en Middletown, Iowa, las agencias federales activaron protocolos de muestreo en aire, suelo y agua para descartar riesgos en las comunidades vecinas.

La nube de humo blanco y gris que se elevó sobre el sureste de Iowa la mañana del miércoles 25 de noviembre marcó el desenlace de una operación militar de alto riesgo.

A las 9:00 am hora local (10:00 am hora del Este), el Ejército de Estados Unidos ejecutó dos explosiones controladas para destruir 68 barriles subterráneos que almacenaban cerca de 10.000 libras (4.536 kilos) de azida de plomo deteriorada.

El material presentaba formaciones cristalinas altamente inestables que, ante las bajas temperaturas de la temporada, elevaban el peligro de una explosión accidental dentro de los búnkeres.

Aunque el operativo superó un bloqueo judicial previo -luego de que un tribunal de apelaciones en Misuri autorizara el procedimiento tras una pausa ordenada por el presidente Donald Trump para evaluar impugnaciones legales-, la principal inquietud de las familias en la región gira ahora en torno a la posible dispersión de partículas tóxicas.

Las proyecciones iniciales del Ejército advertían que, bajo ciertas condiciones, el polvo de plomo podía viajar hasta 160 kilómetros (100 millas) de distancia, alcanzando zonas de Iowa, Misuri e Illinois.

¿Qué revelan los primeros análisis ambientales este jueves?

De acuerdo con las actualizaciones publicadas hasta este jueves 26 de noviembre por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Ejército de EEUU, los monitores de calidad del aire ubicados a lo largo de la trayectoria prevista no han detectado niveles peligrosos de plomo en la atmósfera.

Lecturas en el aire: el administrador de la EPA, Lee Zeldin, confirmó que los sensores registraron lecturas de 0.0 microgramos por metro cúbico antes, durante y en las horas posteriores al estallido.

El presidente Donald Trump también destacó en su red Truth Social que las medidas de mitigación superaron las expectativas oficiales.

Contención en el sitio: para evitar que el metal pesado se dispersara, el personal militar levantó barreras de arena de dos pisos alrededor de los dos búnkeres de concreto, construyó bermas de tierra y aplicó sistemas de agua, espuma y geles especializados diseñados para atrapar las partículas en el punto de impacto.

El mayor general Eric Shirley, a cargo de la operación, señaló que las imágenes aéreas confirmaron la destrucción total del material sin explosiones secundarias ni daños fuera de la planta.

Vigilancia en suelo y agua: aunque las mediciones preliminares del aire resultaron favorables, más de 300 especialistas y contratistas de la EPA -junto con aeronaves de la NASA que sobrevolaron la zona minutos después del estallido- continúan analizando muestras de tierra y agua.

La agencia había recolectado más de 1.200 muestras previas para compararlas con los resultados posteriores y determinar si alguna fracción de polvo logró asentarse en el suelo de los alrededores.

Impacto en estados vecinos y seguridad alimentaria

El comportamiento del viento hacia el suroeste favoreció principalmente a Illinois.

El gobernador de ese estado, JB Pritzker, informó que se espera un impacto mínimo o nulo en su territorio, aunque las agencias estatales mantienen el monitoreo activo.

En Misuri, las autoridades estatales indicaron de igual forma que no se ha detectado desplazamiento de plomo hacia sus condados.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aseguraron que el suministro de alimentos en la región permanece seguro y que mantienen protocolos activos de inspección para evitar que cultivos o productos contaminados con metales pesados ingresen a la cadena de distribución.

No obstante, la organización ambientalista Earthjustice -que acudió a los tribunales para exigir mayores garantías antes del estallido- advirtió que mantendrá una veeduría independiente.

Su representante, Robert Valencia, recalcó que el monitoreo debe sostenerse en los próximos días para verificar qué ocurre con el polvo residual que pudiera depositarse en superficies exteriores.

Entre el alivio y la cautela en las comunidades vecinas

Tras las dos explosiones, el ambiente en el sureste de Iowa mezcló alivio inmediato con dudas a mediano plazo.

Mientras vecinos como Linda Ross, residente a una milla de la planta, reportaron apenas ventanas vibrando sin daños materiales, otros curiosos en la cercana Burlington comentaron a Associated Press que el estallido fue mucho menor al que esperaban tras días de alertas.

Sin embargo, en las zonas rurales situadas en la dirección del viento persiste la inquietud: productores ganaderos de localidades como Donnellson expresaron temor por una posible contaminación en los pastizales que alimentan al ganado, al tiempo que municipios ribereños anunciaron análisis periódicos en las plantas de agua potable del río Misisipi para descartar cualquier rastro de metal pesado.

Qué hacer si vives cerca de la zona afectada

El plomo es un metal tóxico sin un nivel de exposición considerado completamente seguro, especialmente para niños pequeños y mujeres embarazadas.

Si resides en Middletown, en el sureste de Iowa o en condados cercanos dentro del radio de vigilancia, la EPA y las autoridades estatales de salud recomiendan aplicar estas medidas preventivas:

Mantén puertas y ventanas cerradas: evita ventilar la vivienda con aire exterior durante las primeras 24 horas posteriores a la detonación o hasta que las autoridades locales confirmen el cierre del período de alerta atmosférica. Limpia superficies exteriores con paños húmedos: antes de permitir que los niños jueguen afuera, pasa un trapo húmedo por barandales, alféizares de ventanas, mesas de patio y juegos infantiles para retirar cualquier residuo de polvo sin levantarlo en el aire. Solicita pruebas ambientales gratuitas: si sospechas que tu propiedad pudo recibir polvo proveniente de la planta, puedes comunicarte directamente con la línea de atención de la Región 7 de la EPA al 1-833-649-9624 para solicitar un muestreo de suelo o agua. Consulta por exámenes médicos: si tienes dudas sobre una posible exposición en menores de edad o embarazadas, acude a un médico de cabecera o al departamento de salud pública local para evaluar si es conveniente realizar un análisis de plomo en sangre. Reclamos por daños a propiedades o ganado: los residentes o productores agrícolas que consideren haber sufrido afectaciones en sus terrenos o animales pueden presentar un reclamo formal ante la Oficina del Juez Abogado General del Ejército llamando al (913) 684-3564.

Vigilancia en curso

+ Precisión técnica sobre el "0.0" de la EPA: científicos independientes consultados por medios especializados señalaron que los paneles públicos de la EPA redondean a 0.0 cualquier lectura inferior a 0.05 microgramos por metro cúbico (un tercio del estándar federal de calidad del aire para el plomo).

Por ello, los expertos subrayan que los análisis de suelo de los próximos días serán la prueba definitiva para confirmar cuánto polvo se depositó realmente en tierra firme.

+ Panel de monitoreo en vivo: los residentes pueden consultar en tiempo real los mapas de deposición y las lecturas de calidad del aire en el portal oficial de la Región 7 de la EPA (U.S. EPA Region 7 - Real-Time Air Monitoring and Sampling Dashboard).

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