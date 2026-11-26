Los residentes individuales de la ciudad de Nueva York acumularon 52,5 millones de dólares en pérdidas netas operando en la plataforma de mercados de predicción Kalshi entre enero y noviembre de 2026, según una investigación preliminar divulgada este martes por la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin.

El informe revela que casi 9 millones de dólares de esas pérdidas corresponden a jóvenes de entre 18 y 20 años —quienes aún no alcanzan la edad legal de 21 años exigida para realizar apuestas deportivas en el estado—, mientras cuentas clasificadas como institucionales superaron los 210 millones de dólares en ganancias netas en la ciudad y 340 millones a nivel global.

El repunte de pérdidas entre jóvenes y la defensa de Kalshi

De las 484.000 cuentas individuales registradas en la Gran Manzana, unas 51.000 pertenecen a usuarios de 18 a 20 años, grupo que concentró el 17 % del dinero perdido pese a representar apenas el 10,5 % de los perfiles.

La curva de pérdidas se aceleró entre agosto y noviembre, sumando 34,9 millones de dólares en menos de tres meses. Menin acusó a estas plataformas de emplear tácticas promocionales engañosas contra la juventud, un señalamiento que también alcanzó a su competidor Polymarket tras detectarse una campaña viral gestionada por jóvenes que exhibía ganancias ficticias para captar audiencia, por la cual la empresa anunció auditorías internas.

Kalshi rechazó las conclusiones calificando los datos del Consejo como engañosos y carentes de contexto. La compañía argumentó ante The Post que la pérdida mensual promedio entre los menores de 21 años fue de apenas 17,40 dólares —menos que un almuerzo con guacamole en Chipotle (19,76 dólares)— y señaló que muchos operadores "institucionales" son en realidad inversores individuales constituidos como sociedades limitadas.

Disputa legal y alertas psicológicas sobre las apuestas financieras

Especialistas en adicciones como Richard Anemone y Jessica Steinmetz advirtieron que disfrazar las apuestas como inversiones financieras reduce la percepción de riesgo e incentiva la persecución de pérdidas.

El debate ocurre mientras la fiscal general Letitia James intenta frenar las operaciones estatales de Kalshi —valorada en 22.000 millones de dólares—, alegando juego ilegal.

Aunque la jueza Melissa Crane rechazó este lunes una orden de restricción temporal contra la firma, instó a negociar salvaguardas para menores de 21 años, grupo al que Kalshi ya fijó un tope mensual de depósito de 2.500 dólares.

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