La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda colectiva contra el gobierno federal para frenar las nuevas detenciones de inmigrantes que ya estaban en libertad y cumplen sus obligaciones migratorias.

Anunciado el 13 de noviembre ante el tribunal federal del Distrito Norte de Georgia, el recurso Sosa Martínez et al. v. U.S. Department of Homeland Security et al. busca proteger a personas en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La ACLU estima que cientos o miles de inmigrantes habrían vuelto a ser arrestados desde mayo de 2025 bajo esta práctica.

Los detalles de la demanda, los testimonios de los afectados y los argumentos jurídicos proceden del reporte publicado el 24 de noviembre de 2026 por Enlace Latino NC con firma de Patricia Ortiz. El medio recoge declaraciones de la abogada Corina Scott, de la ACLU de Carolina del Norte, y de los demandantes Livinton Sosa Martínez y Raquel Mariona Ebora.

Según la demanda, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abandonó en mayo de 2025 una regla de más de cuatro décadas que exigía probar cambios materiales en las circunstancias del migrante antes de volver a detenerlo.

Corina Scott afirmó que sus clientes cumplieron audiencias y citas con ICE, pero ahora enfrentan arrestos arbitrarios en condiciones difíciles, mientras un tribunal federal ya suspendió temporalmente la medida en la jurisdicción de San Francisco.

¿Qué casos y reclamos legales sostienen la demanda colectiva contra ICE?

Livinton Sosa Martínez: Residente de Greensboro de 41 años, llegó en 2022 desde Nicaragua con su familia, sufrió arresto en una cita de ICE en Charlotte el 19 de marzo de 2026, pasó unas tres semanas en el Centro de Detención Stewart en Georgia y salió con fianza de $10,000.

Residente de Greensboro de 41 años, llegó en 2022 desde Nicaragua con su familia, sufrió arresto en una cita de ICE en Charlotte el 19 de marzo de 2026, pasó unas tres semanas en el Centro de Detención Stewart en Georgia y salió con fianza de $10,000. Raquel Mariona Ebora: Residente de Dunn de 39 años, teme ser detenida en su cita de marzo de 2027 tras el arresto de su esposo Kelvin López Espinoza en Charlotte el 28 de abril de 2026, con quien cría a un hijo estadounidense de tres años con autismo.

Residente de Dunn de 39 años, teme ser detenida en su cita de marzo de 2027 tras el arresto de su esposo Kelvin López Espinoza en Charlotte el 28 de abril de 2026, con quien cría a un hijo estadounidense de tres años con autismo. Otros demandantes: El expediente también suma a Álvaro Ibañez Cárdenas, venezolano de Athens, Georgia, y a Ambrosio Trujillo Zavaleta, mexicano de Savannah.

El expediente también suma a Álvaro Ibañez Cárdenas, venezolano de Athens, Georgia, y a Ambrosio Trujillo Zavaleta, mexicano de Savannah. Fundamento legal: La ACLU alega violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y a la Cuarta Enmienda, y pide anular la política para exigir evaluaciones individualizadas antes de ordenar un nuevo arresto.

El proceso judicial sigue abierto en Georgia mientras las familias afectadas enfrentan el temor de nuevas separaciones durante trámites o traslados cotidianos. Los demandantes aguardan que la corte evalúe el fondo de los señalamientos antes de emitir una decisión definitiva.

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