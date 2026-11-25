El estreno mundial de Grand Theft Auto VI trasciende la industria de los videojuegos y transforma el turismo real en Florida.

Miami, la metrópoli que inspira la icónica Vice City de Rockstar Games, registra un repunte masivo en la demanda internacional de viajeros que desean recorrer en persona los paisajes y la arquitectura recreados en la pantalla.

Según cifras de la agencia de viajes en línea eSky Group, entre el 21 de septiembre y el 15 de noviembre de 2026 las búsquedas de vuelos desde Polonia hacia Miami crecieron un 215 % frente al mismo período del año anterior, mientras que las consultas de paquetes de vuelo y hotel escalaron un 545 % en Rumania y un 500 % en Bulgaria.

El impacto turístico alcanza Latinoamérica y dispara las reservas

El fenómeno comercial también sacude al mercado latinoamericano, donde las plataformas de eSky reportaron un incremento cercano al 200 % en las búsquedas hacia el sur de Florida durante el mismo intervalo.

De acuerdo con datos publicados por Business Insider, las reservas globales de paquetes turísticos rumbo a Miami aumentaron un 56 % en los últimos 12 meses, con un gasto promedio de 1.350 dólares por viajero para estadías de ocho noches.

Para los analistas del sector, pasar decenas de horas explorando una ciudad virtual genera una familiaridad arquitectónica que impulsa el deseo de conocer las calles reales.

El Miami Heat y la vida nocturna transforman la ciudad en Vice City

Las instituciones deportivas y de entretenimiento locales capitalizaron rápidamente la fiebre por el videojuego. El pasado 18 de noviembre —en la víspera del lanzamiento—, el Miami Heat enfrentó a los Milwaukee Bucks adoptando la identidad ficticia de Vice City en el Kaseya Center.

El recinto lució una cancha personalizada, música del juego y puestos de comida inspirados en marcas virtuales como Burger Shot y Cluckin’ Bell, agotando sus camisetas conmemorativas en apenas 90 minutos, según Associated Press.

De forma paralela, el club nocturno E11EVEN en Downtown Miami opera hasta el 6 de diciembre bajo el nombre del establecimiento ficticio NINE1NINE con vehículos temáticos, mientras Rockstar Games celebró un festival musical en el barrio de Wynwood el 21 de noviembre.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube