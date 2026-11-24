El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) afronta su temporada de Acción de Gracias más concurrida hasta la fecha, con una proyección de 1,95 millones de viajeros durante un período operativo de 11 días.

Según datos divulgados por la terminal a CBS Miami, este flujo representa un aumento del 1 % frente al año pasado e incluye tanto salidas locales como conexiones hacia destinos nacionales e internacionales.

El director ejecutivo del aeropuerto, Ralph Cutie, confirmó que estas cifras consolidan un desafío logístico sin precedentes en una de las semanas de mayor movilidad familiar en Estados Unidos.

Inversión multimillonaria y mejoras en la movilidad interna

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó que los equipos técnicos mantienen operativo más del 95 % de los ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles del complejo.

La funcionaria vinculó este rendimiento —que supera los estándares actuales de la industria— con el paquete de modernización valorado en 14.000 millones de dólares.

Aunque las autoridades no detallaron qué porcentaje del presupuesto ejecutaron hasta el momento ni precisaron el calendario de obras pendientes, subrayaron que agilizar la circulación interna reduce demoras críticas en las áreas de llegadas y salidas.

Recomendaciones clave ante tormentas y alta demanda

Para sortear el volumen masivo de usuarios, la administración aeroportuaria instó a los pasajeros a llegar con tres horas de anticipación a sus vuelos, contemplando los tiempos en el despacho de equipaje, los traslados internos y los filtros de seguridad.

Además, los pronósticos meteorológicos advierten tormentas entre el martes y el miércoles, por lo que las aerolíneas deberán informar directamente cualquier ajuste de itinerario.

Aunque la terminal no reportó cancelaciones específicas al inicio de la cobertura, pidió revisar los horarios de forma constante.

Pese a la presión operativa, viajeros como Claire Megna, quien voló el lunes hacia Carolina del Sur, reportaron una experiencia fluida y sin contratiempos.

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