El fenómeno astronómico de las king tides (mareas reyes) golpea hoy viernes 27 de noviembre el litoral del sur de California y obliga a las autoridades a mantener alertas activas por inundaciones costeras en San Diego, Orange y Los Ángeles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó niveles máximos de agua de entre 7.5 y 7.7 pies durante esta mañana, una crecida que amenaza con anegar viviendas, negocios, infraestructura crítica y carreteras bajas cercanas a bahías y playas.

Zonas afectadas

Mientras la advertencia principal para San Diego y Orange rige hasta la 1:00 p. m., la oficina de Los Ángeles/Oxnard extiende su aviso hasta las 4:00 p. m. para cubrir Malibú, el condado angelino y las islas Catalina y Santa Bárbara, donde el mar podría invadir ciclovías, estacionamientos y paseos portuarios.

Tras el vencimiento de las alertas por inundación de esta tarde, el peligro mutará hacia un aviso de riesgos en playas que permanecerá vigente hasta el sábado 28 de noviembre, según detalla Uno Tv.

Advertencia

El NWS advierte que el oleaje alcanzará series de hasta siete pies en costas orientadas al oeste, lo que generará erosión moderada en la arena, corrientes peligrosas para nadadores y surfistas, e inundaciones localizadas durante las mareas matutinas de mañana.

Ante este panorama agravado por el tránsito festivo posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, los meteorólogos instan a los residentes a resguardar inmuebles vulnerables, evitar el ingreso al mar en San Diego y abstenerse estrictamente de rodear barricadas o cruzar vías cubiertas de agua.

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