La Embajada de Estados Unidos en México advirtió este viernes 27 de noviembre a los integrantes de las caravanas migrantes que avanzan por territorio mexicano que la frontera de EEUU con México sigue cerrada tras elecciones intermedias, aclarando que los resultados electorales no modifican la aplicación de las normativas federales de ingreso al país.

Según reportó la agencia EFE, el pronunciamiento busca frenar la desinformación difundida por traficantes de personas y organizadores de movilizaciones masivas que prometen una supuesta apertura fronteriza.

Mensaje directo en redes sociales y advertencias oficiales

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X ( @USEmbassyMEX ), la sede diplomática fue enfática al señalar:

En su comunicación institucional, la embajada subrayó que ninguna caravana ha logrado cruzar de manera irregular y que las autoridades mantienen desplegados sus operativos de vigilancia y control, detallando las consecuencias inmediatas para quienes intenten atravesar sin autorización:

Detención y deportación: Quienes ingresen sin documentos legales son arrestados, procesados y deportados hacia sus países de origen.

Quienes ingresen sin documentos legales son arrestados, procesados y deportados hacia sus países de origen. Prohibición de ingreso futuro: Las expulsiones conllevan vetos legales que impiden solicitar visas o ingresar de forma regular a Estados Unidos durante varios años.

Las expulsiones conllevan vetos legales que impiden solicitar visas o ingresar de forma regular a Estados Unidos durante varios años. Peligros en la ruta: El gobierno estadounidense recordó los riesgos físicos del trayecto y las pérdidas económicas derivadas de pagos a redes de tráfico ilícito.

Avance de contingentes en territorio mexicano

El pronunciamiento desde Ciudad de México se produce mientras distintos grupos de migrantes se desplazan desde el sur de México rumbo al norte del país. Las autoridades estadounidenses reiteraron que las únicas vías habilitadas para ingresar a Estados Unidos corresponden a los procesos legales y citas gestionadas a través de los canales consulares y plataformas oficiales vigentes.

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