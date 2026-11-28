El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su nación “no necesita el petróleo de Oriente Medio” al asegurar que dispone del crudo venezolano, recurso le suma “millones y millones de barriles adicionales al mes” a la oferta energética estadounidense.

El mandatario ofreció estas declaraciones al responder preguntas sobre el rumbo de la política exterior de Washington en Oriente Medio, durante sus tradicionales llamadas telefónicas por el Día de Acción de Gracias dirigidas a integrantes de las Fuerzas Armadas.

Al explicar su visión sobre el papel geopolítico de Estados Unidos en esa región y las alianzas que busca ampliar, Trump argumentó que la presencia militar norteamericana durante décadas ha respondido a la protección de Israel y otros socios estratégicos, pero insistió en que su país posee reservas suficientes para prescindir de esos suministros:

“No usamos el petróleo; no necesitamos el petróleo. Hemos estado allí durante mucho tiempo protegiendo a Israel y protegiendo Oriente Medio, pero tenemos más petróleo que cualquiera”, manifestó.

En la misma intervención, el jefe de la Casa Blanca reiteró que su Administración “tomó Venezuela”, escenario que, a su juicio, garantiza un flujo mensual extra de millones de barriles.

Incluso afirmó que, al sumar el inventario petrolero venezolano, Estados Unidos concentraría cerca del 50 % del crudo mundial, estimación que presentó sin respaldo de cifras oficiales.

Finalmente, Trump reiteró que solicitó a China y a Rusia retirar sus posiciones de territorio venezolano y que ambos gobiernos accedieron a la petición.