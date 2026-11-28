El vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, se pronunció sobre la posición de Estados Unidos (EEUU) sobre la disputa territorial con Venezuela.

Durante la ceremonia de entrega de los premios 2026 de la Asociación de Fabricación y Servicios de Guyana (GMSA, por sus siglas en inglés), que se realizó la noche de jueves, el funcionario aseguró que "eso es lo más alejado de la realidad".

"La gente pensaba que nos estaban presionando"

De acuerdo con las declaraciones de Jagdeo, "la gente pensaba que nos estaban presionando para que mantuviéramos conversaciones bilaterales con Venezuela y eso es lo más alejado de la realidad".

Durante la ceremonia se encontraba presente la embajadora de Estados Unidos en Guyana, Nicole Theriot, quien asintió con la cabeza mientras el vicepresidente guyanés hablaba.

Próximo fallo de la CIJ

Adicionalmente, el vicepresidente resaltó que "el Gobierno debe dialogar con la oposición para que alcancemos un acuerdo claro y, aunque cambien los gobiernos en otros países, contemos con un enfoque coherente y estructurado que pueda utilizarse para proteger nuestra soberanía e integridad territorial".

También agradeció a la embajadora estadounidense, "la firme reiteración del apoyo de EEUU" al laudo del Tribunal Arbitral de 1899 y resaltó que Guyana espera que la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) falle a su favor en enero de 2027.

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