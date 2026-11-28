Un camión impactó a gran velocidad contra la fachada de la guardería canina Kara's K9 Retreat en San Antonio, Texas, durante la noche de Acción de Gracias, dejando al conductor hospitalizado y provocando la desaparición de una mascota.

Las cámaras de seguridad del establecimiento, situado en 235 Sunset Dr., captaron el siniestro ocurrido alrededor de las 10:00 p. m. del jueves 26 de noviembre, según confirmó la propietaria Kara Smith a la cadena local KSAT.

Ayuda inmediata

Paramédicos trasladaron de emergencia en ambulancia al automovilista involucrado, mientras el Departamento de Policía de San Antonio investiga las circunstancias del choque y evalúa la posible presentación de cargos penales.

La colisión destruyó la estructura frontal del recinto y causó la huida de Remy, un bulldog francés castrado de tres años con pelaje gris y marrón que estaba bajo resguardo del negocio.

Detalles

Los últimos reportes ciudadanos ubican al animal alrededor de las 11:00 a. m. de este viernes 27 de noviembre cuando caminaba hacia el norte por la avenida Broadway, cerca del complejo de apartamentos 7600 Broadway y en dirección a Sunset Road.

Smith advirtió que el perro permanece asustado y escondido, por lo que pidió a los vecinos evitar perseguirlo y reportar cualquier avistamiento de inmediato al número telefónico 210-232-5522.

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