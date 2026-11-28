En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida para la próxima semana.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando 24 entregas durante la primera semana de diciembre, que arranca este lunes 30 de noviembre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Con Feeding Tampa Bay

Martes 1 de diciembre

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 am a 12:00 de la tarde.

+ La distribución se realiza detrás del edificio.

En PINELLAS | Bethany Christian Methodist: 1325 Springdale St. Clearwater, FL 33755. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

Miércoles 2 de diciembre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.

+ Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.

+Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En PASCO | Hudson First United Methodist: 13123 US Hwy 19, Hudson, FL 34667. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Harbor Church: 15612 Race Track Rd, Odessa, FL 33556. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 3 de diciembre

En POLK | Orange Street Church of Christ: 310 Orange St, Auburndale, FL 33823. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene: 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764. De 5:00 pm a 7:00 de la noche.

En HILLSBOROUGH | Kingdom Seekers: 5815 N 34th Street, Tampa, FL 33610. De 6:00 pm a 7:30 de la noche.

Viernes 4 de diciembre

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:0 a 10:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 pm a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 5 de diciembre

En PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 8:00 am a 12:00 de la tarde.

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Woodson Elementary *PRODUCE ONLY PANTRY*: 8715 N 22nd St, Tampa, FL 33604. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Glover School: 5104 Horton Rd. Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | River of Life Church: 410 East Chapman Road, Lutz, FL 33549. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Living Faith Bible Fellowship: 6400 N 15th St, Tampa, FL 33610. De 11:00 am a 1:30 de la tarde.

Con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Para la semana del 1 al 5 de diciembre han programado solo 9 jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Martes 1 de diciembre

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Miércoles 2 de diciembre

En City of Opa-Locka: Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.

En Wildwood-SOSA Sumter: Martin Luther King Jr. Park, 600 Walker Rd, Wildwood. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

Jueves 3 de diciembre

En Tallahassee-Berean Christian Fellowship: 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.

Sábado 5 de diciembre

En Dunnellon Community Services: 19924 W Blue Cove Dr, Dunnellon. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Florida City-WIC Health & Resource Fair: 627 NW 6th Ave, Florida City. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Fort Lauderdale-Urban Health Partnerships, Inc.: 5601 N Dixie Hwy, Fort Lauderdale. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Miramar-Commissioner Alexandra P. Davis: Miramar Pineland Park, 3600 S University Dr, Miramar. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Pompano Beach-Word Of The Living God Ministries Church: 149 NW 26th Ave, Pompano Beach. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

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