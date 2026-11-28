El arranque de la temporada de descuentos tras el Black Friday dispara el uso de las tarjetas de crédito en Estados Unidos (EEUU), un hábito financiero que este año exige extrema cautela.

Con tasas de interés promedio que superan el 20%, según reportes de CBS News, financiar los regalos, viajes y reuniones familiares sin un plan claro puede comprometer el presupuesto doméstico durante todo 2027.

El panorama económico actual presiona directamente a los consumidores.

De acuerdo con el informe más reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda total en tarjetas de crédito de los hogares estadounidenses alcanzó la cifra récord de $1.285 billones (millones de millones) en el tercer trimestre de 2026.

Este monto representa un salto de $22.000 millones respecto al trimestre previo y de $520.000 millones en comparación con el año anterior.

A pesar de este endeudamiento histórico, una encuesta de la firma financiera NerdWallet revela que el 74% de los compradores festivos planea cubrir sus gastos con crédito, proyectando un desembolso promedio de $2.525 por consumidor.

Más preocupante aún: el 25% de los encuestados admite que no logrará liquidar esos cargos a tiempo.

A esto se suma un entorno macroeconómico complejo.

Según destacó CBS News, la inflación se mantiene cerca de dos puntos porcentuales por encima de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal, organismo que en septiembre de 2026 aplicó un aumento a las tasas de interés por primera vez desde 2023, encareciendo el costo del dinero prestado.

Radiografía del riesgo: los 3 errores más costosos en caja

Para evitar que las ofertas de noviembre y diciembre se conviertan en una carga financiera en enero, los especialistas recomiendan corregir tres fallas habituales al momento de pagar:

Error frecuente Impacto en sus finanzas Acción recomendada 1. Abrir tarjetas de tiendas por un descuento inmediato Según Matt Richardson, editor de finanzas personales de CBS News, estos plásticos aplican intereses mucho más altos que las tarjetas bancarias tradicionales. Además, la consulta crediticia reduce temporalmente su puntaje y abre una línea extra que incentiva el gasto impulsivo. Rechace la oferta en la caja registradora y utilice únicamente las tarjetas que ya tiene en su billetera. 2. Pagar únicamente el monto mínimo mensual Evita penalidades por mora, pero apenas reduce el capital adeudado. Con un saldo promedio de $2,525 y una tasa anual del 20%, generará alrededor de $42 en intereses en un solo mes, dinero que no amortiza su compra. Abone una cantidad superior al mínimo durante noviembre y diciembre, o realice varios micro-pagos adicionales antes de fin de año. 3. Elegir la tarjeta equivocada al pagar Usar un plástico con tasa elevada anulando el valor de las recompensas. Si arrastra saldo de un mes a otro, los cargos financieros superarán cualquier reembolso en efectivo (cashback) o puntos acumulados. Revise sus estados de cuenta antes de comprar y priorice la tarjeta con la tasa anual (APR) más baja si no planea liquidar el total en enero.

Alternativas de pago para proteger el historial: para compras pequeñas o regalos puntuales, usar tarjetas de débito o efectivo elimina por completo el riesgo de intereses y ayuda a respetar el presupuesto fijado previamente.

Pasos previos antes de salir de compras

Antes de deslizar su tarjeta en tiendas físicas o plataformas digitales, realice una auditoría rápida de sus plásticos disponibles comparando tres indicadores clave en su aplicación bancaria o estado de cuenta:

La tasa porcentual anual (APR): identifique cuál de sus tarjetas cobra menos intereses por compras. El saldo pendiente actual: evite cargar nuevos gastos a una tarjeta que ya esté cerca de su límite de crédito, ya que esto afecta su índice de utilización y baja su puntaje crediticio. Los beneficios reales: reserve las tarjetas con recompensas, millas o reembolsos únicamente para compras que esté 100% seguro de liquidar por completo al cierre del ciclo de facturación.

Dónde pedir orientación financiera gratuita y en español

Si las deudas acumuladas superan su capacidad de pago o enfrenta problemas con el emisor de su tarjeta, existen canales oficiales y organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia en español en EEUU:

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB): para presentar quejas formales o recibir orientación sobre sus derechos frente a entidades financieras, comuníquese al (855) 411-2372.

La línea atiende en español de lunes a viernes, de 8:00 am a 8:00 pm (hora del Este), excepto feriados federales.

Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio (NFCC): recomendada por la propia CFPB como punto de partida para reestructurar deudas y elaborar presupuestos familiares con consejeros certificados. Puede solicitar una consulta en su portal oficial: nfcc.org.

Alertas de seguridad en compras decembrinas: recuerde activar las notificaciones de consumo en la aplicación del banco para detectar cargos no autorizados o clonación durante los días de mayor tráfico comercial (Black Friday y Cyber Monday).

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