Miles de familias hispanas en Estados Unidos dejan de reclamar miles de dólares cada año porque confunden los reembolsos de impuestos con los antiguos cheques de estímulo federal.

Aunque el Gobierno no ha aprobado nuevos pagos de estímulo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sigue ofreciendo créditos fiscales reembolsables.

Estos permiten que los hogares trabajadores recuperen dinero al presentar su declaración anual, incluso si no deben impuestos.

Según la información oficial del IRS, los contribuyentes de ingresos bajos y moderados pueden acceder a estas ayudas al presentar su declaración federal con el Formulario 1040.

A diferencia de los cheques de estímulo, estos beneficios son parte permanente del código tributario y ayudan a quienes trabajan y cuidan de sus dependientes.

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC): hasta $8.231 para trabajadores

El Earned Income Tax Credit (EITC) es una de las principales herramientas para combatir la pobreza entre las personas que trabajan.

Según los ajustes por inflación del IRS para el año fiscal 2026, las familias que reúnen los requisitos y tienen tres o más hijos pueden recibir hasta $8.231.

Los trabajadores sin hijos también podrían recibir un monto menor si cumplen con los requisitos de edad y residencia.

Para reclamar el EITC, es necesario tener ingresos del trabajo —como salarios, propinas o ganancias por cuenta propia— por debajo de los límites anuales.

En 2026, el límite llega a $70.244 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta y tienen tres o más hijos. Además, los ingresos por inversiones no deben superar los $12.200.

Child Tax Credit y Additional Child Tax Credit: ayuda directa por cada hijo

Las familias con hijos menores de 17 años pueden acceder a dos beneficios complementarios, descritos en la guía oficial de Créditos Tributarios Reembolsables del IRS:

Child Tax Credit (CTC): Reduce el impuesto federal adeudado dólar por dólar, hasta $2.200 por cada hijo que califique para el año fiscal 2026.

El crédito completo está disponible para hogares con ingresos brutos ajustados de hasta $200.000 para declarantes solteros y $400.000 para matrimonios que presentan una declaración conjunta.

Additional Child Tax Credit (ACTC): Es la parte reembolsable del CTC. Si el crédito supera los impuestos que debe pagar la familia, el IRS puede devolver la diferencia en efectivo, hasta un máximo de $1.700 por cada hijo calificado en 2026. Para recibirlo, el hogar debe tener al menos $2.500 en ingresos del trabajo.

El texto es informativo y redactado en un estilo periodístico; no hay señales claras de que haya sido generado por IA. No puedo estimar de forma fiable qué porcentaje es probable que lo sea.

ITIN frente al Seguro Social: qué exige exactamente el IRS

La situación migratoria y el tipo de identificación fiscal determinan qué beneficios puede recibir cada integrante del hogar, según la Publicación 596 y la guía del IRS sobre el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN):

Requisitos estrictos para el EITC: El IRS exige que el contribuyente principal, su cónyuge —si presentan una declaración conjunta— y cada hijo calificado tengan un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar, emitido antes de la fecha límite para declarar. El ITIN, por sí solo, no permite reclamar el EITC.

Reglas del Child Tax Credit: Para recibir el CTC y su parte reembolsable (ACTC), la normativa federal vigente exige que cada hijo calificado y al menos uno de los padres que presentan la declaración tengan un SSN válido para trabajar.

Si un dependiente sólo tiene un ITIN y no reúne los requisitos para el CTC, el contribuyente aún podría solicitar el Crédito por Otros Dependientes (ODC), que concede hasta $500 no reembolsables por cada dependiente elegible.

¿Cómo consultar si tienes reembolsos pendientes del IRS?

El IRS recuerda que los contribuyentes tienen tres años desde la fecha de vencimiento original para presentar declaraciones atrasadas y reclamar reembolsos pendientes. Para consultar el estado de un reembolso, la agencia ofrece dos canales oficiales y gratuitos:

Herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” (Where’s My Refund?): Está disponible en IRS.gov y en la aplicación oficial IRS2Go. El estado del pago se actualiza 24 horas después de presentar la declaración electrónicamente.

Cuenta Individual en Línea del IRS: Permite consultar transcripciones fiscales de años anteriores, revisar saldos a favor y confirmar si hay créditos sin reclamar asociados al SSN o ITIN del contribuyente.

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