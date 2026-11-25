La ciudad de Revere, Massachusetts, prepara y distribuye más de 650 comidas de Acción de Gracias para adultos mayores y residentes que no pueden salir de casa.

La iniciativa coincide con la 13.ª Cena Comunitaria Gratuita de MassBadge, que se celebra en Casa Lucia.

Este año, el operativo llegará a 400 comidas más que en años anteriores, gracias al aumento de las donaciones de los vecinos y al apoyo de voluntarios de toda la comunidad.

Preparación y entregas a domicilio con apoyo municipal

Los equipos municipales comenzaron a preparar y empacar las bandejas para los vecinos con movilidad reducida.

En la cocina participaron el alcalde Patrick M. Keefe Jr., quien trabajó como chef ejecutivo en Legal Sea Foods, empleados municipales y agentes del Departamento de Policía de Revere.

Este año, el Departamento de Salud Pública de Revere también se sumó a las entregas a domicilio.

Lauren Buck, directora de Salud y Servicios Humanos de la ciudad, coordina parte del operativo con los equipos locales para que las comidas lleguen puntualmente a cada hogar.

Cena comunitaria gratuita en Casa Lucia

Mientras se realizan los repartos puerta a puerta, la ciudad de Revere, MassBadge y la Policía de Revere invitan a la comunidad a la 13.ª Cena Comunitaria Gratuita de Acción de Gracias en Casa Lucia (61 Lucia Ave, Revere).

La cena está abierta a todos los vecinos, sin necesidad de inscribirse. Voluntarios locales, estudiantes y funcionarios municipales ayudarán a servir las mesas y recibir a los asistentes, reforzando el apoyo comunitario durante las fiestas.

atos históricos del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

Iniciativas solidarias como la de Revere conectan directamente con el espíritu original de esta celebración estadounidense, cuya historia guarda curiosidades poco conocidas:

Ocurrió a pocos kilómetros de Revere: El primer banquete documentado de Acción de Gracias tuvo lugar en 1621 en Plymouth, Massachusetts —a menos de 70 kilómetros al sur de Revere—, cuando los colonos peregrinos y el pueblo indígena Wampanoag compartieron alimentos tras la primera cosecha exitosa.

No hubo pavo ni pastel de calabaza en el menú original: Registros históricos de la época confirman que los asistentes comieron venado, aves silvestres, mariscos, calabaza hervida y maíz, pero no tenían azúcar ni hornos para preparar pasteles.

Una escritora impulsó la fecha nacional: Sarah Josepha Hale, autora de la canción infantil Mary Had a Little Lamb, envió cartas durante 36 años a cinco presidentes distintos hasta convencer a Abraham Lincoln en 1863 de declarar Acción de Gracias como feriado nacional en plena Guerra Civil.

El indulto presidencial al pavo nació de forma informal: Aunque Abraham Lincoln perdonó un pavo a petición de su hijo Tad en 1863, el presidente George H. W. Bush oficializó la ceremonia anual del indulto en la Casa Blanca en 1989.

El Congreso fijó el cuarto jueves de noviembre: En 1939, Franklin D. Roosevelt adelantó la festividad una semana para alargar las compras navideñas, lo que generó confusión entre los estados hasta que el Congreso estableció por ley en 1941 el cuarto jueves de noviembre como fecha definitiva.

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