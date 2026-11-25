A partir del 21 de diciembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tramitará por separado la extensión del parole humanitario y la solicitud del permiso de trabajo.

Desde esa fecha, la agencia exigirá la edición 04/22/26 del Formulario I-131. Quienes obtengan la aprobación de la extensión deberán presentar después el Formulario I-765 para solicitar autorización de empleo.

La información aparece en el portal oficial de USCIS, en la página del Formulario I-131 y en sus guías sobre parole humanitario y autorización de empleo. También fue difundida por Infobae, en un reporte que cita a Reuters y que se publicó el 24 de noviembre de 2026.

¿Cómo cambia el trámite del parole humanitario y el permiso de trabajo?

El cambio modifica el proceso que seguían quienes buscaban prolongar su estadía temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo.

Paso 1 — Extensión del parole (Formulario I-131): Primero, el solicitante debe pedir un nuevo período de permanencia temporal mediante la edición 04/22/26 del Formulario I-131. USCIS recuerda que el parole es una autorización temporal: no es una visa ni concede la residencia permanente.

Paso 2 — Permiso de trabajo (Formulario I-765): Una vez aprobada la extensión del parole, la persona interesada puede presentar el Formulario I-765 para solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Revisión discrecional: Según las directrices de USCIS y los análisis del American Immigration Council, la agencia puede conceder la autorización de empleo a su discreción, siempre que sea compatible con el propósito y la duración del parole. El trámite se enmarca en un entorno regulatorio más estricto en 2026.

Edición obligatoria del Formulario I-131 y riesgos de rechazo

USCIS publicó una versión actualizada del Formulario I-131 el 19 de noviembre de 2026 y estableció el 21 de diciembre de 2026 como fecha límite para dejar de usar las ediciones anteriores.

Las solicitudes presentadas en línea o enviadas por correo con matasellos del 21 de diciembre de 2026 o posterior podrían ser rechazadas automáticamente si se utiliza una versión antigua.

USCIS también advierte que rechazará las solicitudes a las que les falten páginas o que incluyan hojas de distintas ediciones del formulario.

¿Qué deben hacer los solicitantes antes del 21 de diciembre?

Verificar la fecha de edición: Antes de enviar el expediente, comprueba que al pie de cada página del Formulario I-131 y de sus instrucciones aparezca la edición 04/22/26.

Planificar los plazos del EAD: Revisa las fechas de vencimiento de tu autorización de trabajo. La extensión del parole ya no se tramitará al mismo tiempo: tendrás que esperar a que aprueben el I-131 para presentar el Formulario I-765.

Consultar fuentes oficiales: Descarga siempre los formularios y las instrucciones vigentes directamente del sitio oficial de USCIS para evitar errores relacionados con el formato, las tarifas o los requisitos de elegibilidad.

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