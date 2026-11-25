La Oficina de Regulación de Seguros de Florida (OIR, por sus siglas en inglés) ordenó a tres aseguradoras reembolsar $122.676.469 a sus clientes de seguros de auto personal, luego de detectar ganancias excesivas entre 2023 y 2025.

El comisionado de Seguros, Mike Yaworsky, anunció la medida el 19 de noviembre de 2026 junto con Blaise Ingoglia, director financiero del estado, según informaron la OIR y el Departamento de Servicios Financieros de Florida.

La ley estatal (Sección 627.066 de los Estatutos de Florida) exige que una aseguradora devuelva el excedente cuando, durante tres años calendario consecutivos, sus ganancias de suscripción superan el beneficio previsto más el 5 % de las primas devengadas.

¿Cuánto debe devolver cada aseguradora?

Las tres compañías afectadas deben reembolsar los siguientes montos a sus clientes elegibles:

Liberty Mutual Personal Insurance Company: $73.139.740 (cerca del 60 % del total).

$73.139.740 (cerca del 60 % del total). Security National Insurance Company: $48.628.580.

$48.628.580. Cimarron Insurance, Inc.: $908.149.

¿Quiénes pueden recibir el dinero en Florida?

Pueden recibirlo los conductores que tenían una póliza de auto personal del mercado voluntario vigente con alguna de estas tres aseguradoras el 31 de diciembre de 2025, según las órdenes finales de la OIR y la legislación estatal.

Cálculo proporcional: Cada asegurado recibirá un monto proporcional a la prima devengada de su póliza durante el último año evaluado, por lo que el pago variará de un cliente a otro.

Cambio de aseguradora: Si cambiaste de compañía en 2026, pero tenías una póliza vigente con alguna de estas tres aseguradoras el 31 de diciembre de 2025, sigues teniendo derecho al reembolso.

Exclusiones: Estas órdenes no incluyen las pólizas de auto comercial. Tampoco recibirán el beneficio quienes solo tuvieron cobertura en 2023 o 2024 y no mantuvieron la póliza vigente al cierre de 2025.

¿Cómo y cuándo se entrega el reembolso?

Cada aseguradora deberá emitir el pago o aplicar el crédito en un plazo de 60 días a partir de la orden final.

El reembolso puede llegar mediante un cheque o en efectivo, o aparecer como crédito en los avisos de renovación emitidos después de ese plazo. Si la compañía aplica un crédito y el cliente cancela la póliza o deja que venza, deberá enviar el pago en efectivo dentro de los 60 días posteriores al fin de la cobertura.

La OIR no exige presentar un formulario general para solicitar el reembolso. Se recomienda revisar la página de declaraciones de la póliza de 2025, confirmar que la aseguradora tenga la dirección postal actualizada y estar atento a los avisos de envío.

Si no es posible entregar un cheque y no se logra localizar al beneficiario, la aseguradora tramitará los fondos como propiedad no reclamada conforme al Capítulo 717 de los Estatutos de Florida.

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