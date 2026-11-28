La comunidad del condado de Broward (Florida) se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un niño de 5 años que fue localizado inconsciente dentro de la piscina de una vivienda particular en Pembroke Pines.

El suceso, ocurrido este viernes, movilizó a los cuerpos de rescate locales y mantiene bajo pesquisa policial las circunstancias exactas en las que el menor ingresó al agua.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se registró en una propiedad situada en el 611 de la calle 98 Terrace del suroeste (SW 98th Terrace).

Tras recibir la alerta de emergencia, unidades del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos y Rescate de Pembroke Pines acudieron al domicilio, donde ejecutaron las primeras maniobras de auxilio y trasladaron de inmediato al pequeño hacia el Memorial Hospital West.

Pese a la rápida intervención de los paramédicos y los esfuerzos del personal médico de guardia, el menor no logró sobrevivir.

“A pesar de todos los esfuerzos para salvarle la vida por parte de los equipos de emergencia y el personal del hospital, el niño, de 5 años, ha fallecido”, declaró Jason Palant, capitán de la División de Patrullaje de la Policía de Pembroke Pines.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad de la víctima y no han detallado si había adultos supervisando el área al momento del accidente o si la piscina contaba con barreras de seguridad.

La investigación continúa activa para esclarecer los hechos.

Un riesgo silencioso en los hogares de Florida

Aunque el otoño avanza, las temperaturas templadas del sur de Florida mantienen las piscinas residenciales en uso durante todo el año, lo que convierte a los patios traseros en uno de los puntos de mayor vulnerabilidad para la infancia.

De acuerdo con los registros del Departamento de Salud de Florida (DOH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Florida encabeza de forma recurrente las estadísticas nacionales de muertes por ahogamiento involuntario en niños pequeños, siendo los menores de 1 a 4 años -y el grupo inmediato de 5 años- los más expuestos en entornos domésticos.

A diferencia de lo que suele mostrarse en la ficción, el ahogamiento infantil ocurre en silencio y en cuestión de segundos, sin gritos ni chapoteos evidentes, por lo que las agencias de seguridad pública insisten en aplicar múltiples capas de protección en viviendas con albercas.

Medidas obligatorias y recomendaciones para evitar tragedias en casa

Para las familias que residen en propiedades con piscina o visitan viviendas con cuerpos de agua en Florida, la Ley de Seguridad de Piscinas Residenciales de Florida (Capítulo 515 de los Estatutos de Florida) y los cuerpos de bomberos locales establecen protocolos clave de prevención:

Medida de seguridad Función principal Recomendación práctica Barreras físicas perimetrales Impiden el acceso directo desde la casa o el patio. Instalar cercas de al menos 4 pies (1.2 metros) de altura alrededor de toda la piscina, con puertas de cierre y pestillo automático fuera del alcance de los niños. Alarmas en puertas y ventanas Alertan si un menor abre un acceso hacia el área húmeda. Colocar sensores acústicos en todas las puertas corredizas o ventanas de la vivienda que den hacia el patio de la piscina. Vigilancia activa designada Evita distracciones entre adultos durante reuniones o rutinas. Asignar a un "vigilante del agua" adulto (sin teléfono celular ni distracciones) en turnos de 15 a 20 minutos siempre que haya niños cerca. Cubiertas de seguridad homologadas Soportan peso y bloquean la caída accidental al agua. Evitar lonas flotantes simples (que pueden atrapar al niño) y optar por cubiertas rígidas o motorizadas certificadas. Clases de natación y RCP Brindan respuesta inmediata en segundos críticos. Inscribir a los menores en cursos de supervivencia acuática y capacitar a padres y cuidadores en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Línea de emergencia y apoyo: recuerde que ante cualquier incidente acuático, cada segundo cuenta: se debe sacar al menor del agua, llamar de inmediato al 911 e iniciar compresiones torácicas de RCP mientras llegan los paramédicos de Pembroke Pines o del condado correspondiente.

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