eguladores federales intervinieron y clausuraron este viernes 27 de noviembre a United Fidelity Bank, con sede en Evansville (Indiana), tras determinar que la institución enfrentaba condiciones inseguras para operar y corría el riesgo de no poder responder a las solicitudes de retiro de sus clientes.

La operación representa el mayor cierre de United Fidelity Bank en EE. UU. y la quiebra bancaria más grande del país por volumen de activos desde 2024, con presencia directa en Florida, Indiana, Illinois, Colorado y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Transferencia de cuentas a First Citizens Bank y protección de depósitos

De acuerdo con el anuncio oficial de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), First Citizens Bank —con sede en Raleigh, Carolina del Norte— asumió la totalidad de los depósitos y activos de la entidad intervenida. Para evitar interrupciones en el servicio financiero de los usuarios, la agencia confirmó las siguientes garantías operativas:

Reapertura de oficinas: Las 22 sucursales de United Fidelity Bank ubicadas en los cuatro estados y las Islas Vírgenes reabrirán a más tardar el lunes 30 de noviembre operando bajo la marca First Citizens Bank .

Las 22 sucursales de ubicadas en los cuatro estados y las Islas Vírgenes reabrirán a más tardar el lunes 30 de noviembre operando bajo la marca . Continuidad automática: Las cuentas de los clientes se transferirán de manera automática sin necesidad de realizar trámites presenciales, manteniendo el acceso habitual a sus fondos mediante tarjetas de débito, cheques y canales digitales.

Las cuentas de los clientes se transferirán de manera automática sin necesidad de realizar trámites presenciales, manteniendo el acceso habitual a sus fondos mediante tarjetas de débito, cheques y canales digitales. Cobertura federal: La FDIC ratificó que todos los depósitos permanecen protegidos y asegurados hasta el límite legal de 250.000 dólares por depositante y categoría de titularidad.

Frank B. Holding, Jr., presidente y director ejecutivo de First Citizens Bank, señaló en un comunicado que la adquisición resulta sólida desde el punto de vista financiero y estratégico, y destacó que la entidad se enfocará en garantizar una transición fluida para los nuevos clientes.

Magnitud financiera y antecedentes regulatorios

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), división del Departamento del Tesoro encargada de supervisar el sistema bancario nacional, concluyó en su informe del viernes que el banco se encontraba en "condiciones inseguras o inestables para realizar transacciones comerciales".

Al cierre de septiembre, United Fidelity Bank registraba cerca de 5.900 millones de dólares en activos totales y 5.400 millones de dólares en depósitos, según cifras de la FDIC. La agencia estimó que la resolución de esta quiebra representará un costo de 1.830 millones de dólares para el Fondo de Seguro de Depósitos, reserva financiada por las propias instituciones bancarias para respaldar a los ahorristas.

Por volumen de activos, se trata de la mayor intervención bancaria en Estados Unidos desde abril de 2024, cuando fue clausurado Republic First Bank en Filadelfia con aproximadamente 6.000 millones de dólares en activos.

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