El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este sábado que más de 10 venezolanos fueron expulsados del país por presentar múltiples registros contra la seguridad y convivencia.

A través de su cuenta en la plataforma de X, antes Twitter, De la Espriella aseguró que esto se logró gracias "un trabajo articulado entre migración Colombia y nuestra Policía Nacional".

Expulsan a más de 10 venezolanos de Colombia

De acuerdo con el escrito de De la Espriella, "fueron expulsados del país 14 extranjeros que acumulaban 278 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia ciudadana en Santander".

Asimismo, señala que "estas personas registraban conductas reiteradas relacionadas con el porte de armas cortopunzantes, la distribución de sustancias psicoactivas, riñas e irrespeto a la autoridad".

Traslado de venezolanos a zona fronteriza con Venezuela

En este sentido, De la Espriella aseguró que "los 14 extranjeros fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot y puestos a disposición de las autoridades migratorias de Venezuela".

Adicionalmente resaltó que "Colombia es una nación de puertas abiertas para quienes llegan a trabajar, aportar y respetar nuestras leyes, pero no vamos a tolerar que nadie venga a alterar el orden ni a poner en riesgo la tranquilidad de nuestros compatriotas".

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