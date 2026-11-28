La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, escuchará el próximo miércoles 2 de diciembre los argumentos orales para determinar si las leyes estatales y locales que restringen la posesión y venta de rifles semiautomáticos como el AR-15 vulneran el derecho a "poseer y portar armas" protegido por la Segunda Enmienda.

Según reportó la agencia Associated Press, el fallo —previsto para finales de junio de 2027— evaluará la validez de las prohibiciones de armas de asalto ante la Corte Suprema de EEUU, una normativa vigente en aproximadamente una docena de estados y en jurisdicciones urbanas como Nueva York, Los Ángeles y el condado de Cook en Illinois.

Argumentos legales: Uso común frente a letalidad

El debate jurídico gira en torno al precedente establecido por el propio tribunal en 2022, el cual dictaminó que toda regulación sobre armas de fuego debe estar respaldada por la tradición histórica del país. Las posturas enfrentadas ante los magistrados se centran en dos ejes principales:

Defensores del derecho a portar armas y postura federal: Organizaciones como la Second Amendment Foundation , respaldadas por la administración Trump, sostienen que los rifles tipo AR-15 constituyen armas de "uso común" entre ciudadanos respetuosos de la ley y que no existe base histórica para vetarlos. Citando una encuesta de 2026, los opositores a las restricciones estiman que los estadounidenses poseen alrededor de 40 millones de rifles tipo AR-15 , superando en número a las camionetas Ford F-Series .

Organizaciones como la , respaldadas por la administración Trump, sostienen que los rifles tipo AR-15 constituyen armas de "uso común" entre ciudadanos respetuosos de la ley y que no existe base histórica para vetarlos. Citando una encuesta de 2026, los opositores a las restricciones estiman que los estadounidenses poseen alrededor de , superando en número a las camionetas . Estados y defensores del control de armas: Los equipos legales de Connecticut e Illinois argumentan que estos rifles fueron diseñados originalmente como armas de guerra y que sus proyectiles de alta velocidad provocan daños físicos catastróficos. Sostienen que la popularidad comercial de un armamento no debe impedir que los legisladores elegidos democráticamente regulen tecnologías que representan un riesgo grave para la vida humana.

Impacto en tiroteos masivos y datos criminológicos

La audiencia contará con la presencia en Washington de familiares de víctimas y sobrevivientes de ataques armados, entre ellos Nicole Hockley, cofundadora de Sandy Hook Promise y madre de Dylan, de 6 años, asesinado en el tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, así como Sheila Gutman, sobreviviente del ataque en el desfile del 4 de julio de 2022 en Highland Park, Illinois, donde recibió un disparo que requirió 17 cirugías.

De acuerdo con datos recopilados por James Alan Fox, profesor de criminología de la Universidad Northeastern en colaboración con Associated Press y USA Today, aunque las pistolas representan la mayoría de los delitos con armas de fuego y tiroteos masivos en general, los ataques perpetrados con rifles semiautomáticos causan en promedio casi el doble de víctimas mortales.

Por su parte, Adam Winkler, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló que, más allá de su efecto inmediato en las estadísticas generales de violencia armada, la sentencia tendrá un impacto determinante sobre el alcance de futuras leyes estatales de control de armas tras la expiración de la prohibición federal en 2004.

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