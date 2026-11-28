Un sismo de magnitud 4.7 ocurrió este sábado 28 de noviembre de 2026 en el área de Los Ángeles, California, con epicentro frente a Manhattan Beach y sin reportes de lesionados ni daños severos en estructuras.

El reporte revisado del Servicio Geológico de Estados Unidos precisa que el movimiento se produjo a las 9.30 a. m., hora local del Pacífico, en el océano Pacífico, a unos 6 kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach y a 12.2 kilómetros de profundidad.

Revisión del registro y réplica local

Las estimaciones iniciales calcularon una magnitud de entre 5.0 y 5.2, aunque el organismo oficial ubicó luego el valor definitivo en 4.7.

Cuatro minutos después, a las 9.34 a. m., los instrumentos sismológicos registraron una réplica de magnitud 2.5 cerca del mismo punto.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles puso en marcha su operativo modo terremoto con unidades terrestres, aéreas y marítimas para inspeccionar puentes, represas, hospitales y puntos sensibles de la red urbana.

Las autoridades piden a la población consultar canales oficiales ante posibles réplicas y mantener listas sus medidas básicas de prevención.

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